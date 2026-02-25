Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

Cinco sujetos detenidos dejó un operativo de seguridad realizado durante la mañana de este miércoles en el eje Santa Rosa,

El operativo intercomunal se desarrolla en coordinación con Carabineros de la 41° Comisaría de La Pintana, La Granja y San Ramón, en conjunto con las Direcciones de Seguridad Municipal.

De acuerdo a lo que detalló el director de Seguridad Humana de La Pintana, Juan Ignacio Olave, “estuvimos con nuestro equipo de drones y estuvimos con nuestras camionetas circulando por todo el eje de Santa Rosa, particularmente hoy día enfocados en la prevención de aquellos delitos contra las personas, particularmente robo con intimidación o robo con violencia”.

"Hay cinco detenidos y esperamos que prontamente podamos tener más noticias sobre otro operativo preventivo que estamos realizando", agregó, enfatizando que “hoy día estamos utilizando los datos que tenemos dentro del municipio, que tiene Carabineros, y hemos identificado puntos que han sido recurrentes en la realización de algún tipo de delito”.

“La denuncia de los vecinos es fundamental para poder tener la información necesaria y focalizar los recursos correspondientes en aquellos lugares donde están ocurriendo estos hechos”, expresó.

El operativo contempla una serie de medias, entre las que se encuentra patrullaje preventivo mixto entre Carabineros y Seguridad Municipal, despliegue de unidades motorizadas, monitoreo mediante drones, controles de identidad y fiscalización vehicular y detección y persecución de delitos flagrantes.

Por su parte, el Mayor Miguel Olivares de la 41° Comisaría La Pintana, explicó que “la idea es que los equipos de drones municipales nos puedan levantar información visual y compartirla en tiempo real, cosa que los equipos que se encuentran en terreno puedan realizar fiscalizaciones focalizadas”.

Según detalló, entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, se logró la detención de cinco individuos, tres de ellos por porte ilegal de arma cortopunzante y dos por mantener órdenes vigentes.