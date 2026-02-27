Cinco detenidos tras investigación por homicidio ocurrido en Valdivia: se allanaron siete domicilios

Cinco sujetos fueron detenidos en un amplio operativo policial llevado a cabo en la comuna de Valdivia a raíz de un homicidio ocurrido en el mes de diciembre en la población San Pedro de la comuna.

El procedimiento, que involucró el allanamiento de siete domicilios, permitió la desarticulación de una banda criminal denominada como “Los Chatanes”, la cual estaría directamente involucrada en el crimen, donde la víctima resultó con diversos impactos balísticos.

En el procedimiento, participaron funcionarios del GOPE, OS7, COP, Sección Centauro y OS9 de la Araucanía y Los Lagos, y se logró la detención del autor material y autor intelectual del homicidio, además de otros dos adultos por infracción a la Ley de Drogas y un quinto por desacato de medida cautelar.

A raíz de los allanamientos también se logró la incautación de 1 kilo 164 gramos de pasta base, 84 gramos de marihuana, 90 comprimidos de éxtasis, 44 gramos de metanfetamina y 9 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, fueron decomisados 11 teléfonos celulares, tres tablets, tres notebook, un vehículo y 4 millones 854 mil pesos en dinero en efectivo.

Todos los detenidos mantenían antecedentes penales y tres de ellos pasarán durante esta jornada a control de detención.