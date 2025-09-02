Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, revela que tiene cáncer

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, informó esta tarde que fue diagnosticada con cáncer.

“Tengo cáncer. Gracias a Dios fue detectado a tiempo y quiero que esta experiencia sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera”, indicó la autoridad comunal en un posteo en su cuenta en la red social X.

En la publicación, la alcaldesa aparece en un video con apoderados del Liceo Simón Bolívar de El Castillo, para conversar sobre la prevención de esta enfermedad. En el registro, Pizarro detalla de que sufre de un cáncer ginecológico.

“Cuando a uno le dan una noticia de esta forma como se cae el mundo (...). Es un cáncer ginecológico y lo mejor es enfrentarlo” , comienza en el diálogo.

“Uno como siempre, como mujer, tiene miedo, y deja estas cosas de ir al médico, de hacerse controles, como para el último, y yo estoy acá para contarles mi experiencia de que no lo dejen para el último”, señala, y agrega: “Ya no quería parar. Porque habían cosas tan importantes que estaban pasando en la comuna que quería estar. Afortunadamente tienen alcaldesa para rato , en la comuna tenemos muchos sueños que cumplir...”.

La alcaldesa Pizarro detalló que entre 2023 y 2025 han fallecido en La Pintana 42 mujeres producto de cáncer ginecológico. “Yo quiero que esta sea una oportunidad para visibilizar estos temas, que nunca los conversamos y además estigmatizan”, manifiesta sobre esta situación.