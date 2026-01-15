Claudio Crespo defiende actuar policial tras fallo absolutorio en caso Gustavo Gatica: “Se podrían haber lamentado muchas muertes”

Durante la jornada de este jueves, el excarabinero, Claudio Crespo, se refirió al fallo absolutorio por parte del tribunal en el caso Gustavo Gatica, apuntando que lo que ocurrió al ahora diputado electo es “lamentable”, pero que dado los hechos Carabineros incluso pudo haber hecho uso de sus armas de fuego.

“Nadie en este caso, y ojalá a futuro, debería terminar como él, en una manifestación cualquiera sea, pero hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo, o sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego”, señaló Crespo en conversación con Radio Agricultura.

Según explicó “yo estaba autorizado, o cualquier carabinero estaba autorizado para dispararle”, agregando que “insisto, lo que le pasó a Gustavo Gatica es lamentable, pero aquí se podrían haber lamentado muchas muertes a manos de Carabineros, producto de esta defensa de los ataques que ellos nos hacían”.

Es así, como Crespo defendió el actuar policial durante el estallido social señalando que “si tú haces un análisis de lo que pasó en ese periodo, Carabineros, no dio muerte a ninguna persona usando su arma de fuego”.

El exuniformado además explicó que la ley tipifica la bomba molotov como un arma letal, por lo cual “la ley facultaba a la fuerza pública, en este caso a nosotros, los Carabineros a hacer uso del arma de fuego si alguien nos agredía con una molotov. Entonces, ahí no ocurrió. Y eso es sumamente importante al final del día, analizando todo lo que ocurrió.

“Claro, hubo heridos, pero si uno mira la cifra de heridos, también hay que mirar la cifra de heridos de Carabineros”, añadió.

Crespo además expresó que Gustavo Gatica formaba parte de la llamada primera línea el día de los hechos, lanzando piedras a personal de Carabineros. “Si el contexto general uno lo analiza, ve que aquí lamentablemente se expuso un riesgo que era muy evitable”.

Meme publicado en redes sociales

Crespo también se refirió a los cuestionamientos que surgieron por una imagen que publicó en redes sociales tras el fallo, donde salía una tumba con la palabra ‘octubrismo’ y una imagen de Gustavo Gatica.

“Pueden hablar lo que quieran”, mencionó añadiendo que “si uno hace un análisis de ese periodo y todo lo que ocurrió post 18 de octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país”.

De acuerdo a lo que agregó, “Yo no hice ese meme, es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones, es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la convención constituyente, donde los chilenos rechazaron esa nueva constitución con un 62%, todo eso ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

Crespo responde a dichos de Boric

Crespo, finalmente, refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el veredicto del tribunal apuntando que “lo que dijo el presidente, yo lo tomo como una un descargo propio de él”, y añadiendo que “a un mes y tanto de terminar su mandato, empieza a sacar su voz como más que presidente, no sé, como alguien que vuelve a ser como el dirigente anterior, yo lo veo como de esa naturaleza”.

Según agregó, “aquí se hizo un juicio que no duró un mes, ni dos meses, duró catorce meses, los tres magistrados tuvieron todo ese periodo para analizar toda la prueba presentada para llegar a una conclusión y tomar la mejor decisión, y yo creo que que dentro de lo que pasó en la audiencia, fue una decisión bien pensada, bien analizada, con todos los antecedentes”.