SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Claudio Crespo defiende actuar policial tras fallo absolutorio en caso Gustavo Gatica: “Se podrían haber lamentado muchas muertes”

    El exuniformado apuntó que los sucesos ocurridos facultaban a Carabineros a hacer uso de sus armas de fuego. "Lo que le pasó a Gustavo Gatica es lamentable, pero aquí se podrían haber lamentado muchas muertes", señaló.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la jornada de este jueves, el excarabinero, Claudio Crespo, se refirió al fallo absolutorio por parte del tribunal en el caso Gustavo Gatica, apuntando que lo que ocurrió al ahora diputado electo es “lamentable”, pero que dado los hechos Carabineros incluso pudo haber hecho uso de sus armas de fuego.

    “Nadie en este caso, y ojalá a futuro, debería terminar como él, en una manifestación cualquiera sea, pero hay que entender también lo que pasaba en ese tiempo, o sea, el contexto general de los hechos facultaban a la policía a hacer uso de sus armas de fuego”, señaló Crespo en conversación con Radio Agricultura.

    Según explicó “yo estaba autorizado, o cualquier carabinero estaba autorizado para dispararle”, agregando que “insisto, lo que le pasó a Gustavo Gatica es lamentable, pero aquí se podrían haber lamentado muchas muertes a manos de Carabineros, producto de esta defensa de los ataques que ellos nos hacían”.

    Es así, como Crespo defendió el actuar policial durante el estallido social señalando que “si tú haces un análisis de lo que pasó en ese periodo, Carabineros, no dio muerte a ninguna persona usando su arma de fuego”.

    El exuniformado además explicó que la ley tipifica la bomba molotov como un arma letal, por lo cual “la ley facultaba a la fuerza pública, en este caso a nosotros, los Carabineros a hacer uso del arma de fuego si alguien nos agredía con una molotov. Entonces, ahí no ocurrió. Y eso es sumamente importante al final del día, analizando todo lo que ocurrió.

    “Claro, hubo heridos, pero si uno mira la cifra de heridos, también hay que mirar la cifra de heridos de Carabineros”, añadió.

    Crespo además expresó que Gustavo Gatica formaba parte de la llamada primera línea el día de los hechos, lanzando piedras a personal de Carabineros. “Si el contexto general uno lo analiza, ve que aquí lamentablemente se expuso un riesgo que era muy evitable”.

    Meme publicado en redes sociales

    Crespo también se refirió a los cuestionamientos que surgieron por una imagen que publicó en redes sociales tras el fallo, donde salía una tumba con la palabra ‘octubrismo’ y una imagen de Gustavo Gatica.

    “Pueden hablar lo que quieran”, mencionó añadiendo que “si uno hace un análisis de ese periodo y todo lo que ocurrió post 18 de octubre, es fácil llegar a la conclusión de que eso no trajo ninguna cosa favorable a nuestro país”.

    De acuerdo a lo que agregó, “Yo no hice ese meme, es un meme que ha salido muchas veces, en muchas publicaciones, es porque lo que ocurrió en el fallo y lo que ha pasado en todos estos años, el tema de la convención constituyente, donde los chilenos rechazaron esa nueva constitución con un 62%, todo eso ha matado el relato que se entabló en el octubrismo”.

    Crespo responde a dichos de Boric

    Crespo, finalmente, refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el veredicto del tribunal apuntando que “lo que dijo el presidente, yo lo tomo como una un descargo propio de él”, y añadiendo que “a un mes y tanto de terminar su mandato, empieza a sacar su voz como más que presidente, no sé, como alguien que vuelve a ser como el dirigente anterior, yo lo veo como de esa naturaleza”.

    Según agregó, “aquí se hizo un juicio que no duró un mes, ni dos meses, duró catorce meses, los tres magistrados tuvieron todo ese periodo para analizar toda la prueba presentada para llegar a una conclusión y tomar la mejor decisión, y yo creo que que dentro de lo que pasó en la audiencia, fue una decisión bien pensada, bien analizada, con todos los antecedentes”.

    Más sobre:Claudio CrespoGustavo Gatica18 de OctubreFallo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Lo más leído

    1.
    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    2.
    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    3.
    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    4.
    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    5.
    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas
    Chile

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones
    Negocios

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado
    Tendencias

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    “El chileno volvió a acertar”: en España resaltan a Pellegrini por el triunfo de Betis contra Elche en la Copa del Rey
    El Deportivo

    “El chileno volvió a acertar”: en España resaltan a Pellegrini por el triunfo de Betis contra Elche en la Copa del Rey

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino
    Mundo

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños