    Nacional

    “Receptación, venta de productos robados”: clausuran galpón con casi 800 locales comerciales en barrio Franklin

    El lugar presenta irregularidades en su infraestructura y concentraba delitos como receptación de celulares robados.

    Paula Pareja

    A primera hora de este lunes, Carabineros y personal municipal de Santiago clausuraron más de 790 locales comerciales agrupados en un galpón, ubicado en Placer 880 en el barrio Franklin.

    El operativo se enmarca en una estrategia de regularización de la infraestructura y como medida fiscalizadora de incivilidades en el sector.

    Según las autoridades, en los locales de venta de productos tecnológicos se registraba una “permanente receptación de celulares robados”.

    Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que en el galpón “hay una serie de irregularidades detectadas por la Dirección de Obras que deben solucionar ahora la cooperativa que está a cargo, que son dueños de esta infraestructura".

    Respecto a las irregularidades, precisó que “se hicieron remodelaciones, se hicieron arreglos, se hicieron modificaciones que, por ejemplo, obstruyen las salidas de emergencia, se hicieron modificaciones que conectan este galpón con Placer 980. No debió haberse hecho eso porque no tiene permiso, eso debilita la estructura, el estacionamiento no tiene permiso, y así, hay una serie de infracciones que detectó la Dirección de Obras", sostuvo.

    En ese sentido, aseguró que el municipio está trabajando con la directiva de la cooperativa que administra el galpón, para que lleven a cabo los arreglos y estos sean coordinados por la Dirección de Obras.

    Por su parte, el delegado de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que hace varios días se ha estado trabajando en los denominados “centros urbanos estratégicos”, que son lugares comerciales que concentran aglomeración de público.

    “Hemos venido desarrollando un trabajo destinado a abordar las múltiples incivilidades y especialmente los delitos que se producían aquí, entre ellos el de receptación, venta de productos robados y otros”, sostuvo.

    Además, aseguró que junto al Ministerio Público, se han desarrollado operativos destinados a “desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas” en el sector.

