Codelco detalla estrategia de rescate en El Teniente: aún restan 70 metros para llegar a posible ubicación de mineros

El gerente general de la División El Teniente de Codelco, Andrés Music, profundizó este sábado en la estrategia de rescate de los cinco trabajadores atrapados en el nivel Teniente 7 del yacimiento Andesita.

Junto con aclarar que el estado sísmico se ha mantenido estable -lo que permite mayor fluidez en las labores- Music informó que se diseñaron dos planes de rescate.

El plan A, explicó, consiste en acceder al sector colapsado por Teniente 7, y el plan B contempla ingresar por otras vías. “En particular, ayer, me encargué personalmente del B. Fuimos por otros niveles a buscar chimeneas de ventilación, o chimeneas de extracción de mineral y determinamos que habían tres en un nivel superior, en el nivel de producción de dicha mina, de las cuales dos no se podía acceder. Y una, efectivamente, se podía acceder la recorrimos con un dron, y estaba colapsada en la parte inferior, a cuarenta, treinta metros", sostuvo.

En vista de la imposibilidad de seguir por las vías del plan B, han optado por concentrarse en la estrategia A que ha permitido avanzar 20 metros. “Acá tenemos nosotros dos galerías, una que tiene un rumbo hacia el norte, que vamos a llamar socavón central, y una que tiene un rumbo hacia el oriente, Loop 1. La que despejamos por completo, con dos cuadrillas desde norte a sur y desde sur a norte, es la socavón central, esos son los veinte metros”, especificó.

La galería a la que Music hizo referencia tiene 90 metros, por lo que aún restan 70 por despejar. “Yo estimo que a las dos de la tarde vamos a tener conexión plena con el socavón central, y vamos a dedicarlos a avanzar hacia el oriente por este Loop 1″, mencionó.

“A los 70 metros hay un frontón de inversión de camiones. Creemos que, posiblemente, si los trabajadores quisieron ponerse a resguardo, podrían estar en ese sector (...) Hemos avanzado desde ayer a las 16.00 hasta ahora 20 metros. Más o menos ese es el ritmo que tenemos. (...) Estamos avanzando entre 15 a 20 metros cada 24 horas y ustedes harán el cálculo de cuánto falta para llegar a esta galería", acotó.

Adicionalmente, mencionó que tienen certeza de que los trabajadores se encuentran en ese sector. "El jefe de turno del sector los vio en ese lugar menos de 20 minutos antes de que ocurriera el evento sísmico. Además, según la programación, sus labores estaban asignadas a ese sector”, dijo.

Respecto del sismo que habría provocado el accidente, dijo que aún se debe determinar “cuál es la causa básica” de éste, que -comentó- puede producirse por labores mineras, actividad tectónica de placas o explosivos. “Pero la magnitud del evento se sigue manteniendo y es algo firme, es un evento, uno de los más grandes que hemos tenido en El Teniente”, añadió.