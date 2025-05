Colegio de Profesores anuncia paralización de 48 horas para la próxima semana en medio de negociación con el Mineduc

Este miércoles, el Colegio de Profesoras y Profesores, anunció una paralización de 48 horas para la próxima semana, en medio de la negociación con el Ministerio de Educación de la llamada agenda corta, que es un conjunto de demandas de seis puntos que afectan a los maestros.

El anuncio se produjo durante esta jornada, incluso antes de concretar una reunión con la subsecretaria de Educación, Javiera Arratia, en que se abordarían las demandas del gremio.

Reunión entre Colegio de Profesores y subse. Arratia.

De acuerdo a la convocatoria, esta se extenderá desde el próximo miércoles 4 y el jueves 5 de junio. Asimismo, se señaló que se realizará una manifestación en Valparaíso, en las afueras del edificio del Congreso Nacional.

“Las respuestas insuficientes por parte de las autoridades, no solo postergan soluciones fundamentales, sino que también profundiza la precarización laboral y la crisis del sistema educativo. Ante esta situación nos movilizaremos con más fuerza, exigiendo medidas efectivas y compromisos reales”, aseguran desde el Colegio de Profesores, luego de la reunión que sostuvieron en dependencias del Ministerio de Educación.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, aseguró a La Tercera que “tuvimos una larga reunión, más larga que las anteriores, donde pudimos ir revisando punto por punto cuál es la respuesta que el gobierno tiene. Y bueno, nosotros creemos que hay algunos puntos que son valorables, pero hay otros puntos donde hay respuestas totalmente insuficientes".

En ese sentido, detalló que la movilización a realizar la próxima semana se enmarca en las acciones del “plan ascendente” y que espera no llegar a una movilización de carácter indefinido.

“Ojalá no lleguemos a esa etapa indefinida, que significaría que definitivamente no hay respuesta o que no hubo avances, pero nosotros nos vamos a movilizar la próxima semana en el contexto de paro de advertencia o movilización de advertencia”, afirmó Aguilar.

Respecto a la negociación de los seis puntos de la llamada agenda corta, Aguilar prefirió no adelantar el estado de la negociación punto por punto, dado que aún se encuentran en conversaciones.

Sin embargo, precisó que “se deja abierta todavía la posibilidad es que en aquellos temas en que no hay respuesta todavía o no hay alguna propuesta, ellos (Mineduc) señalan que todavía no están estudiando. Entonces, no es que no hay ningún punto cerrado definitivamente por no, pero tampoco hay ningún punto cerrado por sí”.

No obstante, sí observa puntos en común con la autoridad en materias como el agobio laboral, la violencia al interior de los establecimientos y temas relacionados con la Ley de Inclusión.

Por el contrario, no han encontrado acuerdos en materia de rol del profesor jefe y Titularidad Docente.

Con todo, se adelantó que el gremio sostendrá una nueva reunión este jueves de carácter técnico, donde se revisarán antecedentes respecto a la inclusión, dados los últimos episodios que han involucrado a estudiantes dentro del espectro autista (TEA) y que han agredido a profesores.

“Hay una serie de aspectos que han estado en el debate además en los últimos meses con las situaciones críticas que se han producido, agresiones y otras situaciones graves y que tienen que ver con un sistema que está funcionando muy mal. Se requiere cambio. Y esa es una de las respuestas importantes que nosotros requerimos en la agenda corta”, planteó Aguilar a este medio.

La agenda corta del Colegio de Profesores

El Colegio de Profesores presentó en enero pasado una demanda con seis puntos concretos para mejorar sus condiciones laborales.

Entre ellos, se pide una nueva Ley de Titularidad; en cuanto a la Carrera Docente demandan un nuevo proceso de evaluación, más transparente y medidas que reduzcan la carga laboral; en materia de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), exigen que el traspaso de los profesores se realice sin deudas salariales y previsionales.

En cuarto punto de la agenda corta, buscan una reducción de las tareas administrativas, terminar con reemplazos obligados y “abusivos”, más la aplicación efectiva de la ley de conciliación familiar; resaltar el valor del profesor jefe; y que el Día del Profesor sea un día sin clases, como también el ajuste del calendario escolar con pertenencia territorial y regional.