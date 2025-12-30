SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Colillas de cigarro bajo la lupa: investigan origen del incendio que arrasó 800 hectáreas en Las Condes

    La PDI indaga el hallazgo de restos de cigarillos en trabajos realizados al interior del Parque San Carlos de Apoquindo, mientras el incendio se mantiene activo con alerta amarilla comunal, un amplio despliegue de brigadas y apoyo aéreo, en medio de una ola de calor extremo que mantiene expectante a gran parte del país.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El fuego no parece dar tregua en estos días de temperaturas extremas. Hasta el cierre de esta edición, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que 15 incendios forestales se mantenían en combate a nivel nacional. De ellos, solo uno presenta alerta vigente: el incendio Plaza Sur, en Las Condes, donde rige una alerta amarilla comunal debido a su magnitud y comportamiento, y que provocó que algunos sectores de la zona oriente de la capital amanecieran con humo este martes.

    El siniestro en cuestión registra una superficie preliminar afectada de 800 hectáreas y se mantiene activo, aunque con algunos flancos contenidos. En el lugar trabajan 8 técnicos y 6 brigadas de Conaf, apoyados por un amplio despliegue aéreo que incluye 3 helicópteros, 2 aviones cisterna y un avión de coordinación, además de un camión cisterna y maquinaria pesada. A estos recursos se suman dos compañías de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército de Chile, con el objetivo de frenar el avance del fuego.

    La Asociación de Municipalidades Parque Cordillera informó sobre la emergencia. El siniestro se inició la tarde del lunes y se desplegó un operativo sostenido de combate junto a Senapred, la Municipalidad de Las Condes y otros organismos. Las labores se extendieron durante toda la noche y el martes, con brigadistas y voluntarios en terreno.

    Respecto del origen del fuego, la asociación señaló que durante el lunes se encontraron colillas de cigarro en el marco de trabajos realizados por una empresa externa al interior del parque. Estos antecedentes están siendo investigados por la Policía de Investigaciones (PDI) y, una vez confirmados los hechos, la Asociación Parque Cordillera anunció que presentará una querella criminal por lo ocurrido. Esto, debido al riesgo generado para las personas, la fauna y el entorno natural.

    Durante la mañana del martes, las brigadas trabajaron intensamente en el sector sur del parque para evitar que el incendio se propagara hacia la quebrada de Ramón, donde se ubica el parque Aguas de Ramón. En el sector norte, en tanto, el fuego se encontraría controlado. En las labores también contaron con el apoyo aéreo de tres helicópteros, dos avionetas y un avión tanker para apagar rápidamente las llamas.

    Como medida preventiva, los diez parques administrados por la Asociación Parque Cordillera permanecieron cerrados durante el martes, y se solicitó a la ciudadanía no acercarse a los parques ni a sus alrededores para resguardar la seguridad y facilitar el combate de la emergencia.

    En paralelo, Conaf reportó otros incendios forestales activos en el país, todos de menor extensión. Por ejemplo, en la Región de La Araucanía se mantienen focos en las comunas de Pitrufquén, con una superficie afectada de 7 hectáreas, y en Purén y Lautaro, ambos con 2 hectáreas comprometidas. En tanto, en la Región del Maule continúa activo un incendio en la comuna de San Clemente, con una superficie estimada de 0,2 hectáreas. Otro se originó durante la misma tarde del martes en Camino El Noviciado, en Pudahuel (RM), que llevaba 34 hectáreas afectadas.

    Otra de las herramientas de Conaf, como el Botón Rojo que muestra las zonas críticas ante el peligro de ignición y propagación del fuego, está activo en 158 comunas. Las principales regiones con ese riesgo son Maule, Ñuble, O’Higgins, Biobío, Metropolitana, La Araucanía, Tarapacá y Antofagasta. En detalle, las comunas con mayor superficie riesgosa en esta proyección de cinco días son Lonquimay, San Clemente y Colbún.

    Senapred declaró también alerta roja en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble, por “calor extremo”. La decisión se tomó tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de Conaf, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.

    Incendio forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Foto: Javier Torres. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En ese escenario, en la capital, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, comentó que “estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia. Desde el 28 de diciembre hasta el 1 o el 2 de enero, vamos a tener cerca de 6 días con temperaturas que han llegado hasta 36 o 37 grados en algunos lugares de la RM”.

    En consecuencia, el gobernador hizo un llamado a tomarse en serio el efecto del calor. “Hoy día está matando más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático”, aseveró.

    Ante el aumento de los incendios forestales durante el verano y la preocupación por la exposición al humo, la Dra. Natalia Vidal, urgencióloga de la Clínica Dávila Vespucio, entregó recomendaciones para prevenir complicaciones de salud y reconocer oportunamente los signos de alerta. La especialista explicó que los principales síntomas asociados a la inhalación de humo son “dolor de cabeza, irritación ocular, tos y dificultad respiratoria”, y advirtió que se debe acudir a un servicio de urgencias cuando estos aparecen, recalcando que “es fundamental acudir si presenta dificultad respiratoria”.

    Según agrega la doctora, existen medidas preventivas clave para reducir el riesgo, siendo la principal “no exponerse a la inhalación de humo, sobre todo si soy parte de la población de riesgo”. En este grupo se encuentran adultos mayores, embarazadas, niños, pacientes hepáticos y pacientes asmáticos, quienes deben extremar los cuidados.

    Además, recomendó evitar la actividad física al aire libre en zonas cercanas a los incendios y privilegiar “estar en zonas cerradas con filtro y utilizar mascarilla”. En caso de verse expuesto directamente a un incendio o a una cortina de humo, la Dra. Vidal indicó que lo primero es cerrar puertas y ventanas del lugar para que no entre humo al hogar y, en segundo término, “poner un pañuelo húmedo que cubra nariz y boca”.

    Además, subrayó que si pese a estas medidas se presenta “dificultad respiratoria o tos”, se debe concurrir de inmediato a un servicio de urgencia para una evaluación médica oportuna.

    Más sobre:Incendio forestalIncendioLas CondesSan Carlos de ApoquindoSenapredConafPlaza Sur

