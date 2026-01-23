Colisión múltiple entre camiones obliga a cortar ruta en General Velásquez en Cerrillos

Un grave accidente de tránsito se registró pasado el mediodía en la autopista de General Velásquez, a la altura de la comuna de Cerrillos, donde camiones colisionaron en la pista hacia el sur.

La situación obligó a cerrar las pistas en el kilómetro 2,8, en el sector Carlos Valdovinos.

Con ello, se cerró también el ingreso a Lo Valledor. Desde la Autopista Central informaron que el desvío se está efectuando por la salida de Departamental, en la Ruta 78.

Desde Transporte Informa precisaron que la pista izquierda hacia el norte también debió ser cortada, por lo que llamaron a preferir rutas alternativas y conducir con precaución.

De momento, se desconoce si hay personas heridas por esta situación.

Actualización (12:57) también se registra ocupación de la pista izquierda en General Velásquez, al norte, altura Carlos Valdovinos por colisión múltiple con bloqueo de tránsito en dirección al sur #Cerrillos https://t.co/YPr6z7PRd5 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) January 23, 2026