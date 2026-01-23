SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Un vehículo habría estado detenido sin la señalética correspondientes, lo que generó que otros cuatro lo chocaran por atrás en forma de cadena.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un choque múltiple se registró la mañana de este viernes en la autopista Vespucio Sur, a la altura de la salida de Las Torres, cerca de la estación de Metro Macul, en la comuna del mismo nombre.

    El hecho ocurrió pasadas las 6.00 de la mañana, cuando un automóvil se detuvo en la pista derecha de la autopista sin activar las luces señaléticas correspondientes.

    Producto de lo anterior, cuatro vehículos fueron chocando por atrás en forma de cadena. De acuerdo a los primeros reportes, el vehículo que paró en primera instancia se habría dado a la fuga.

    Afortunadamente no habrían lesionados de gravedad en este accidente. Los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar para retirar los vehículos de la pista.

    La situación ha ocasionado congestión en la ruta, por lo que desde Transporte Informa hicieron un llamado a conducción con precaución.

    Más sobre:PolicialColisión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    Lo más leído

    1.
    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    Senador Castro (PS) solicita a Contraloría pronunciarse frente a la suspensión de la Ley Ricarte Soto

    2.
    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    3.
    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    4.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    5.
    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    Tres cúpulas desarticuladas y la captura del brazo económico: los exitosos casos de Steinert que acorralaron al Tren de Aragua

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”
    Chile

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado
    Negocios

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza
    Tendencias

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”
    El Deportivo

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú
    Cultura y entretención

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer