Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

Un choque múltiple se registró la mañana de este viernes en la autopista Vespucio Sur, a la altura de la salida de Las Torres, cerca de la estación de Metro Macul, en la comuna del mismo nombre.

El hecho ocurrió pasadas las 6.00 de la mañana, cuando un automóvil se detuvo en la pista derecha de la autopista sin activar las luces señaléticas correspondientes.

Producto de lo anterior, cuatro vehículos fueron chocando por atrás en forma de cadena. De acuerdo a los primeros reportes, el vehículo que paró en primera instancia se habría dado a la fuga.

Afortunadamente no habrían lesionados de gravedad en este accidente. Los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar para retirar los vehículos de la pista.

La situación ha ocasionado congestión en la ruta, por lo que desde Transporte Informa hicieron un llamado a conducción con precaución.