Colmed condena agresión a médica en formación durante atención clínica en Cesfam de San Miguel
Desde el gremio afirmaron que “cuando se vulnera la seguridad del personal de salud, toda la comunidad se ve perjudicada”.
El Colegio Médico de Chile (Colmed) condenó “categóricamente” la agresión sufrida por una médica en etapa de destinación y formación (EDF) en el Cesfam Recreo de San Miguel, en el contexto de una atención clínica.
El gremio compartió, a través de su cuenta en X, un comunicado al respecto, en donde indicaron que “nada justifica la violencia contra quienes se dedican a cuidar la salud de la comunidad”.
“Estos hechos no solo generan daño físico y emocional a los profesionales agredidos, sino que afectan directamente a toda una comunidad, pues obligan a cerrar los recintos, suspender atenciones y desincentivan que profesionales de la salud quieran trabajar en determinados territorios”, señalaron.
El Colmed aseveró que los recintos de salud deben ser “espacios que debemos cuidar entre todos”. “Cuando se vulnera la seguridad del personal de salud, toda la comunidad se ve perjudicada”, añadieron.
Por ello, reiteraron el llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de prevención y resguardo en los recintos asistenciales. “Es indispensable acompañar de manera efectiva a los equipos y sancionar con firmeza a los agresores”, afirmaron.
“Como Colegio Médico manifestamos toda nuestra solidaridad con la colega afectada y con su equipo de salud. Continuaremos trabajando para que los espacios de atención sean seguros, tanto para quienes brindan como para quienes reciben cuidados de salud”, sentenciaron desde el gremio.
