Colmed condena agresión a médica en formación durante atención clínica en Cesfam de San Miguel

Santiago 4 de octubre 2024 Colegio Medico, Gremios y autoridades emplazan al Gobierno de Chile a hacerse cargo de la falta de recursos financieros en los hospitales a lo largo de todo el país. Javier Salvo/Aton Chile

El Colegio Médico de Chile (Colmed) condenó “categóricamente” la agresión sufrida por una médica en etapa de destinación y formación (EDF) en el Cesfam Recreo de San Miguel, en el contexto de una atención clínica.

El gremio compartió, a través de su cuenta en X, un comunicado al respecto, en donde indicaron que “ nada justifica la violencia contra quienes se dedican a cuidar la salud de la comunidad ”.

“Estos hechos no solo generan daño físico y emocional a los profesionales agredidos, sino que afectan directamente a toda una comunidad, pues obligan a cerrar los recintos, suspender atenciones y desincentivan que profesionales de la salud quieran trabajar en determinados territorios”, señalaron.

El Colmed aseveró que los recintos de salud deben ser “espacios que debemos cuidar entre todos”. “ Cuando se vulnera la seguridad del personal de salud, toda la comunidad se ve perjudicada ”, añadieron.

Por ello, reiteraron el llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de prevención y resguardo en los recintos asistenciales. “Es indispensable acompañar de manera efectiva a los equipos y sancionar con firmeza a los agresores”, afirmaron.

“Como Colegio Médico manifestamos toda nuestra solidaridad con la colega afectada y con su equipo de salud. Continuaremos trabajando para que los espacios de atención sean seguros, tanto para quienes brindan como para quienes reciben cuidados de salud”, sentenciaron desde el gremio.