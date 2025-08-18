Colmed dice que hay que mejorar “las herramientas de la Fiscalía” para que persiga el fraude en el uso de licencias médicas

Santiago 15, de enero 2024 Asume la nueva directiva del Colegio Médico liderada por Anamaría Arriagada, que planteará los lineamientos fundamentales de la gestión. Karin Pozo/Aton Chile

La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, abordó el mal uso de licencias médicas y las propuestas del gremio para prevenirlo, las cuales califican como “bastante integral”.

En conversación con radio Agricultura, Arriagada indicó que las ideas del Colmed buscan “relevar la licencia médica como un instrumento importante de la seguridad social”. “ Hoy día ha caído en descrédito, por muchos factores, entre ellos por el mal uso. Más allá de seguir mejorando la fiscalización, nosotros quisimos hacer una propuesta robusta que aborde varios temas que comprometen al gremio médico en pro de los pacientes”, aseveró.

“ La percepción que había en la sociedad es que uno podía comprar una licencia, claramente se podía hacer, y lo otro es que uno podía ir donde un doctor amigo y conseguir una licencia. Entonces, hoy día lo que hay es que devolver la licencia a un espacio de confianza”, planteó la presidenta del gremio.

Junto con ello, Arriagada señaló que: “ Creemos que es importante mejorar las herramientas de la fiscalía para que persiga el fraude , persiga la venta de licencias de las maneras establecidas con agentes encubiertos, en fin, que tenga lo que necesite, pero además mejorar la fiscalización dentro de la Compin y la Suceso”.

Asimismo, la presidenta del gremio indicó que si bien el Colmed tiene el deber de “vigilar éticamente la profesión”, en el caso las licencias se ha “demostrado lo difícil que es para nosotros tener esos datos”.