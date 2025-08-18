Colmed dice que hay que mejorar “las herramientas de la Fiscalía” para que persiga el fraude en el uso de licencias médicas
La presidenta Anamaría Arriagada señaló que como instrumento actualmente "ha caído en descrédito, por muchos factores".
La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, abordó el mal uso de licencias médicas y las propuestas del gremio para prevenirlo, las cuales califican como “bastante integral”.
En conversación con radio Agricultura, Arriagada indicó que las ideas del Colmed buscan “relevar la licencia médica como un instrumento importante de la seguridad social”. “Hoy día ha caído en descrédito, por muchos factores, entre ellos por el mal uso. Más allá de seguir mejorando la fiscalización, nosotros quisimos hacer una propuesta robusta que aborde varios temas que comprometen al gremio médico en pro de los pacientes”, aseveró.
“La percepción que había en la sociedad es que uno podía comprar una licencia, claramente se podía hacer, y lo otro es que uno podía ir donde un doctor amigo y conseguir una licencia. Entonces, hoy día lo que hay es que devolver la licencia a un espacio de confianza”, planteó la presidenta del gremio.
Junto con ello, Arriagada señaló que: “Creemos que es importante mejorar las herramientas de la fiscalía para que persiga el fraude, persiga la venta de licencias de las maneras establecidas con agentes encubiertos, en fin, que tenga lo que necesite, pero además mejorar la fiscalización dentro de la Compin y la Suceso”.
Asimismo, la presidenta del gremio indicó que si bien el Colmed tiene el deber de “vigilar éticamente la profesión”, en el caso las licencias se ha “demostrado lo difícil que es para nosotros tener esos datos”.
“Hemos conseguido algunos, ya esos médicos, y por eso hemos iniciado 75 procesos en tribunales de ética frente a médicos que han de alguna manera supuestamente transgredido sus labores éticas en el tema de las licencias, esperamos que esos procesos avancen y culminen. Esos médicos enfrentan como pena máxima la posibilidad de ser expulsados del colegio médico”, añadió Arriagada.
