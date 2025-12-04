Colmevet se suma a acciones judiciales por maltrato y muerte de pumas en Cochamó: “Nada justifica la crueldad y la tortura”

Este jueves, desde la división regional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet), anunciaron que se sumarán a las acciones penales por la muerte de un puma hembra y sus crías, en la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos.

La decisión fue adoptada por el Consejo Regional de Llanquihue-Puerto Montt-Osorno de la entidad gremial y se suma a lo ya realizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que denunció ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) la tortura y muerte de los felinos que fue registrada en video y viralizada en redes sociales, ocurrida en el sector de Segundo Corral de la mencionada comuna.

El hecho fue denunciado por la ONG Defendamos la Patagonia a través de sus redes sociales.

El presidente del Consejo Regional de Llanquihue-Puerto Montt-Osorno de Colmevet, Manuel Salas, señaló que “expresamos nuestro absoluto repudio, indignación y profunda preocupación por estos hechos”.

“Actos de esta naturaleza son inaceptables en cualquier sociedad que aspire a la convivencia, al respeto por la vida y al cumplimiento de las leyes. En nuestro rol de supervigilar el bienestar animal, bajo el enfoque de Una Salud, tomaremos las acciones legales y nos pondremos a disposición de las autoridades para apoyar que se castigue a los culpables”, agregó Salas.

Desde la entidad, afirmaron que llevan años trabajando para dar solución a la problemática que afecta a la ganadería por la presencia de los felinos en su hábitat natural.

“Sin embargo, nada justifica el ensañamiento, la crueldad ni la tortura que se observa en el material difundido. Exigimos la identificación de los responsables y su sometimiento inmediato a la justicia. El maltrato animal, sancionado por el Código Penal (art. 291 bis y 291 ter), no puede ni debe normalizarse como una supuesta herramienta de control, menos aún contra especies en categoría de amenaza”, manifestó el coordinador regional de Fauna Silvestres y Medio Ambiente del Colmevet, Mauricio Herrera.

El puma afectado, identificado como un ejemplar de la especie puma concolor, es una especie protegida por la ley de Caza y su reglamento, además de encontrarse clasificado como “casi Amenazado (NT)” por el Ministerio del Medio Ambiente.

“Esta categoría refleja la vulnerabilidad de sus poblaciones debido a múltiples amenazas, entre ellas, la pérdida de hábitat, la fragmentación del territorio, los atropellos, el conflicto humano-animal y la caza ilegal (actividad que constituye un delito)”, agrega el Colmevet