SAG presenta denuncia por cruento caso de matanza de puma y sus crías en Cochamó

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) presentó este martes una denuncia por el maltrato y muerte de pumas, ocurrido en la comuna de Cochamó, en la Región de Los Lagos, a manos de desconocidos.

La acción fue interpuesta ante la Brigada de Policía de Investigaciones (PDI) mediante la Brigada de Delitos Medioambientales (BIDEMA) y ante el Ministerio Público para que se investigue el hecho que generó la indignación de la comunidad, luego de que desalmados subieran videos en redes sociales con el maltrato y tortura aplicada a los felinos, antes de causar su muerte, en el sector de Segundo Corral.

El hecho fue dado a conocer por la agrupación Defendamos la Patagonia, donde denunciaron que un grupo de sujetos encadenó a un ejemplar hembra para golpearla y luego matarla. Misma acción hicieron con sus crías, para luego arrojar los restos al río Puelo.

“Vecinos denuncian que matan a estos felinos protegidos y luego arrojan sus cuerpos al río como si fueran basura, a uno de los últimos ríos salvajes de Chile“, afirmó la ONG en su publicación hecha a través de Instagram.

A raíz de lo anterior, el SAG presentó una acción judicial para determinar a los responsables de atentar contra una especie que está protegida por ley.

El director local del SAG, Francisco Briones, recordó que su caza, captura o eliminación de los pumas está penado por la ley N° 19.473, además señaló que el hecho podría constituir el delito de maltrato animal.

“Ambas conductas son graves y conllevan sanciones administrativas y penales, tal como lo establece la normativa vigente”, señaló Briones.

La autoridad hizo un llamado a la comunidad a utilizar los canales oficiales del SAG para realizar denuncias formales para fiscalizar y sancionar a tiempo.

“Como servicio reafirmamos nuestro compromiso con la protección y resguardo de la fauna silvestre de la región y del país. Actos de esta naturaleza no solo afectan a una especie protegida, sino que dañan el equilibrio ecológico y sistémico del territorio”, afirmó.