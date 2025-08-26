Colombia rechaza solicitud venezolana para extraditar a miembro del Tren de Aragua vinculado al crimen de Ronald Ojeda

La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó la solicitud que hizo Venezuela para extraditar a ese país a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, un sujeto que estaría implicado en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal colombiano hizo, por primera vez, un análisis sobre la prelación de tratados de extradición de dos países que requieren la misma persona.

Tras estudiar los invocados por Chile y Venezuela, negó la petición de esta última.

Gocho fue detenido en febrero en la localidad colombiana de Boyacá.

El 11 de febrero, Chile solicitó la detención preventiva con fines de extradición del sujeto.

De acuerdo a la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Gocho integraba la facción Los Piratas de la banda transnacional Tren de Aragua y como parte de ese grupo habría sido uno de los controladores de la toma Santa Marta de Maipú, el lugar en que fue enterrado el cuerpo del exmilitar disidente.

La resolución de la Suprema colombiana, con fecha 20 de agosto, señala que “es claro que las conductas endilgadas ocurrieron en territorio chileno y no en Venezuela”.

En esa línea, se indica que ese aspecto “es de suma relevancia” para determinar la procedencia de la solicitud hecha desde Caracas.

De esta forma, se especifica que el tratado bilateral con Chile establece una regla más específica, que da preferencia al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito de mayor gravedad.