Comerciantes informales vuelven a protestar en Plaza de Maipú: alcalde Vodanovic afirma que “nuestros vecinos apoyan la medida de recuperación”

Hace 11 días el gobierno anunció un plan de intervención en la Plaza de Maipú para erradicar el comercio ambulante. La medida, según se informó, consiste en mayor presencia de Carabineros en ese sector: 139 uniformados, territoriales y especializados, patrullarán el sector en 23 carros policiales

La medida encontró inmediata respuesta de los comerciantes, quienes protestaron pidiendo espacios para ejercer su labor. El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, afirmó que no se otorgarán permisos para ejercer comercio en la Plaza de Maipú. “Sí dispondremos de otros permisos y de otras zonas de comercio distribuidas por la comuna donde las personas puedan ejercer el comercio, pero en lugares en que sean en diálogo armónico con su entorno, en ciertos horarios, regulando ciertas actividades económicas”, dijo en la ocasión.

Y hoy, en esa misma zona, en Avenida Pajaritos con Avenida 5 de abril, los comerciantes volvieron a protestar. “Todos los meses cancelábamos un permiso, no estábamos informales. Pasó que llegó este alcalde, empezamos con una mesa de diálogo con él, en la cual siempre nos prometió que íbamos a seguir trabajando y de la noche a la mañana nos cortó nuestros permisos”, dijo una comerciante a Chilevisión.

A ese mismo medio, una representante de los comerciantes de Avenida 5 de abril, Catherine Díaz, dijo que “el alcalde no quiere recibirnos. Puede sentarse con grandes empresarios, pero con nosotros no”. En esa línea, agregó “dos semanas sin trabajar, vivimos del día. No soy una delincuente, soy una comerciante. Llevo más de 10 años y tenía mis permisos previos, pedimos que los regularice. A él (al alcalde Tomás Vodanovic) no le estoy pidiendo que me regale nada, yo necesito trabajar”.

El jefe comunal señaló hoy que “desde el Municipio seguimos dialogando con los distintos actores involucrados en la situación de la Plaza para avanzar en su recuperación y convertirla en un espacio seguro y de libre tránsito para todas nuestras vecinas y vecinos”.

Con todo, Vodanovic sostuvo que “nuestros vecinos apoyan la medida de recuperación, la que además está siendo complementada con intervenciones urbanas de hermosamiento y mejoramientos de espacios, y también con la realización de actividades deportivas y culturales que permitan volver a controlar a la Plaza en un lugar seguro y motivo de orgullo para todas nuestras vecinas y vecinos”.