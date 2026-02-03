SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Comercio cerrado, despliegue policial e instalación de rejas: los detalles del plan de recuperación del barrio Meiggs

    Además, se reportaron enfrentamientos, donde sujetos realizaron el lanzamiento de pirotecnia en medio de los sectores que serían parte del cierre perimetral.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Las autoridades de la Delegación Presidencial Metropolitana y de la Municipalidad de Santiago informaron del inicio de la tercera etapa de intervención del barrio Meiggs, cuyo objetivo es recuperar el espacio público y combatir el comercio ilegal.

    Son más de 200 efectivos de Carabineros y 100 agentes de seguridad del municipio los que se han desplegado en distintos sectores. Según explicó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la tercera etapa consiste en “Sazié, Grajales, entre Exposición y San Alfonso, las calles San Alfonso y Conferencia, en el caso de Conferencia, hasta Grajales. En el caso de San Alfonso hasta Corbea, van a ser recuperadas completas. Esa es la tercera etapa”.

    Dentro de ello, mencionó que “vamos a mantener el control como lo hacemos en la etapa uno y dos. La diferencia con lo que se ha hecho antes es precisamente esa. Recuperamos el espacio y después lo mantenemos controlado. No nos vamos del lugar tres días después porque, obviamente, si nos retiramos, nos replegamos con nuestros agentes de seguridad. Esto se transforma en un mar de toldos de nuevo”.

    Cabe señalar que esto tiene como objetivo generar una normalización progresiva de la zona, reduciendo de manera gradual la dotación y la vigilancia preventiva en el sector, proceso que se proyecta a mediano plazo. De hecho, el delegado Gonzalo Durán precisó que esperan que el 11 de marzo el plan de recuperación cubra toda la “Súper Manzana” de Meiggs.

    Durante la mañana, el jefe (S) de Zona Metropolitana Santiago Oeste, general Víctor Vielma, indicó que “es una planificación que contempla dos días. Hasta el momento se ha realizado sin ningún inconveniente, no ha habido oposición y se están realizando los trabajos por parte del municipio de los retiros de los soldos y enseres y especies que se encuentran en la vía pública”.

    Sin embargo, cerca de las 8.30 horas, se reportaron las primeras incidencias con el lanzamiento de pirotecnia en uno de los puntos que sería parte de los cierres perimetrales que planean para estas jornadas.

    Además, según informaron las autoridades, las rejas que se instalarán en el barrio, fueron donadas por la Cámara de Comercio del barrio Meiggs, siendo parte del plan de recuperación.

    Durante los dos días que se mantendrá el operativo, se informó que el comercio y locales legales que están ubicados en los sectores en que se trabajará se mantendrán cerrados por ambas jornadas por temas de seguridad.

