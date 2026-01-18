SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    En tanto, para las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, la medida extraordinaria se iniciará a las 20.00 horas y terminará a las 06.00 horas de este lunes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Toque de queda referencial

    A las 19.00 horas de este domingo comenzó oficialmente el toque de queda total en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, como parte de las medidas extraordinarias suscritas para enfrentar la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan al centro sur del país.

    La decisión fue adoptada por el jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para la Región del Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez, y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

    La restricción implica la prohibición absoluta de circulación de personas y vehículos, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población, facilitar las labores de combate del fuego y reforzar el control del orden público en una de las zonas más golpeadas por el avance de las llamas durante las últimas horas.

    Toque de queda también en Penco, Nacimiento y Laja

    De acuerdo con lo informado por el Jedena del Biobío, el toque de queda se extenderá además a las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, aunque en estos casos la medida regirá entre las 20.00 horas de este domingo y las 06.00 horas del lunes.

    Penco, 18 de enero 2026.Incendio forefstal provoca alerta roja comunal y piden evacuar los sectores Villarrica y Lirquen  de Penco.Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    La determinación había sido adelantada tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizada durante la mañana, en la que se evaluó el comportamiento extremo de los incendios y la necesidad de endurecer las medidas de control en sectores urbanos y periurbanos amenazados por el fuego.

    En contraste, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que en la Región de Ñuble no se decretará toque de queda, al no cumplirse -por ahora- las condiciones técnicas y operativas para aplicar esta restricción.

    ¿Quiénes pueden circular durante la restricción?

    El toque de queda establece que la población debe permanecer al interior de sus domicilios durante el horario fijado, salvo excepciones estrictamente autorizadas.

    Solo podrán transitar equipos y personal directamente vinculados a la emergencia, entre ellos Bomberos, Conaf, Senapred, personal de salud, Servicio Médico Legal, policías, Fuerzas Armadas, así como funcionarios municipales y regionales y otros servicios públicos o privados que participen en el control del incendio.

    Quienes requieran desplazarse por razones justificadas deberán solicitar un salvoconducto en cualquier comisaría, el cual será evaluado caso a caso por la autoridad correspondiente.

    Un contexto de alta gravedad en el Biobío

    La medida se adopta en un escenario especialmente crítico. Según informó el Presidente Gabriel Boric desde Concepción, al menos 300 viviendas han resultado afectadas en la Región del Biobío, aunque la cifra podría superar el millar una vez que sea posible realizar catastros en zonas aún inseguras.

    Presidencia de Chile

    Actualmente, unas 800 personas se encuentran en centros de acopio habilitados para la atención de damnificados.

    El mandatario confirmó además que 18 personas han fallecido producto de los incendios forestales, mientras 33 siniestros continúan en combate a nivel nacional, concentrándose los más severos en las regiones de Ñuble y Biobío.

    En este contexto, Boric designó como enlaces en terreno a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en la Región del Biobío, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y operativa frente a una emergencia que sigue en pleno desarrollo.

    Las autoridades reiteraron el llamado a respetar estrictamente el toque de queda en Lirquén y las comunas afectadas, subrayando que se trata de una medida clave para proteger vidas humanas y permitir que los equipos de emergencia actúen con mayor seguridad y eficacia.

    Más sobre:Toque de quedaLirquénRegión del BiobíoJedenaIncendio forestalNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Lo más leído

    1.
    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    2.
    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios
    Chile

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”
    Tendencias

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos
    El Deportivo

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

    Increíble consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones: vence a Marruecos tras retirarse de la cancha por un penal

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España
    Mundo

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”