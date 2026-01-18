Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

A las 19.00 horas de este domingo comenzó oficialmente el toque de queda total en la localidad de Lirquén, comuna de Penco, como parte de las medidas extraordinarias suscritas para enfrentar la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan al centro sur del país.

La decisión fue adoptada por el jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para la Región del Biobío, contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez, y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

La restricción implica la prohibición absoluta de circulación de personas y vehículos, con el objetivo de resguardar la seguridad de la población, facilitar las labores de combate del fuego y reforzar el control del orden público en una de las zonas más golpeadas por el avance de las llamas durante las últimas horas.

Toque de queda también en Penco, Nacimiento y Laja

De acuerdo con lo informado por el Jedena del Biobío, el toque de queda se extenderá además a las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, aunque en estos casos la medida regirá entre las 20.00 horas de este domingo y las 06.00 horas del lunes.

Penco, 18 de enero 2026.Incendio forefstal provoca alerta roja comunal y piden evacuar los sectores Villarrica y Lirquen de Penco.Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

La determinación había sido adelantada tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizada durante la mañana, en la que se evaluó el comportamiento extremo de los incendios y la necesidad de endurecer las medidas de control en sectores urbanos y periurbanos amenazados por el fuego.

En contraste, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que en la Región de Ñuble no se decretará toque de queda, al no cumplirse -por ahora- las condiciones técnicas y operativas para aplicar esta restricción.

¿Quiénes pueden circular durante la restricción?

El toque de queda establece que la población debe permanecer al interior de sus domicilios durante el horario fijado, salvo excepciones estrictamente autorizadas.

Solo podrán transitar equipos y personal directamente vinculados a la emergencia, entre ellos Bomberos, Conaf, Senapred, personal de salud, Servicio Médico Legal, policías, Fuerzas Armadas, así como funcionarios municipales y regionales y otros servicios públicos o privados que participen en el control del incendio.

Quienes requieran desplazarse por razones justificadas deberán solicitar un salvoconducto en cualquier comisaría, el cual será evaluado caso a caso por la autoridad correspondiente.

Un contexto de alta gravedad en el Biobío

La medida se adopta en un escenario especialmente crítico. Según informó el Presidente Gabriel Boric desde Concepción, al menos 300 viviendas han resultado afectadas en la Región del Biobío, aunque la cifra podría superar el millar una vez que sea posible realizar catastros en zonas aún inseguras.

Presidencia de Chile

Actualmente, unas 800 personas se encuentran en centros de acopio habilitados para la atención de damnificados.

El mandatario confirmó además que 18 personas han fallecido producto de los incendios forestales, mientras 33 siniestros continúan en combate a nivel nacional, concentrándose los más severos en las regiones de Ñuble y Biobío.

En este contexto, Boric designó como enlaces en terreno a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al subsecretario del Interior, Víctor Ramos, en la Región del Biobío, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y operativa frente a una emergencia que sigue en pleno desarrollo.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar estrictamente el toque de queda en Lirquén y las comunas afectadas, subrayando que se trata de una medida clave para proteger vidas humanas y permitir que los equipos de emergencia actúen con mayor seguridad y eficacia.