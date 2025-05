Comienza juicio contra el “Pistolero de La Reina”: quién es y qué hizo

A las 9.00 horas de este martes 13, Juan Carlos Aramayo, enfrentará el juicio en su contra en el Centro de Justicia de Santiago. El hombre es conocido como el “pistolero de La Reina”, tras haber disparado en varias ocasiones en plena vía pública, en el verano de 2024.

Los hechos se remontan a la noche del 18 de febrero del año pasado. En esa oportunidad, Aramayo salió de su casa, en la comuna de La Reina, y disparó en al menos cuatro oportunidades a las señaléticas el sector.

Los vecinos del barrio alertaron a Carabineros sobre la situación. El hombre fue detenido y formalizado por los delitos de disparos injustificados, daños simples y tenencia ilegal de arma y municiones, esto último, luego que su domicilio fuese allanado y en él se encontrara un arsenal de armas.

El Pistolero de La Reina cumplió prisión preventiva por cinco meses, posteriormente su cautelar fue modificada a arresto domiciliario.

Aramayo, es arquitecto de profesión y lobbista, se desempeñaba hasta antes de los hechos como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, en Antofagasta. El organismo le pidió su renuncia.

Además, fue vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad Arcis y asesor de la exsenadora, Carolina Goic.

Desde el Ministerio Público esperan que el Tribunal establezca ocho años de prisión para Aramayo.

¿Por qué disparó?

A días de enfrentar el juicio en su contra, Aramayo dialogó con T13, donde atribuyó su actuar a haber estado pasando por una mala situación emocional, y al consumo de alcohol. En concreto, el sujeto habría sido estafado el día anterior a los hechos, mientras que el hijo de un vecino había sufrido un asalto.

“Ese nivel de miedo, de inseguridad, me llevó de una forma totalmente incomprensible a sacar el arma; yo con la idea de, si me pasa algo, ‘yo me voy a defender’”, señaló.

En ese sentido, indicó que disparó porque sintió “un momento de explosión, de quiebre, de cómo manifestar mi rabia, mis frustraciones, mis miedos”.

Aramayo reconoció que es "entendible" que sus vecinos hayan sentido “miedo y rabia, y una serie de otras emociones”.

En esa línea, manifestó su deseo de “pedirles perdón”. “Necesito pedir perdón, porque todo lo que pasó me dañó irremediablemente a mí, también a mi familia, amigos y a mis alumnos”, manifestó al medio antes señalado.