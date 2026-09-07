Comisión de Seguridad del Senado sesiona en San Bernardo para analizar riesgos de autoridades ante el crimen organizado

La comisión de Seguridad Pública del Senado sesionará este lunes en el salón consistorial de la Municipalidad San Bernardo, entre las 15.00 y las 17.00 horas de este lunes.

Según la citación publicada en el sitio web de la Cámara Alta, esta sesión fue citada para “considerar los riesgos a que se ven expuestas las autoridades de elección popular en el ejercicio de su cargo dentro del actual contexto del fenómeno delictual y presencia del crimen organizado”.

Para tratar el tema fueron invitados el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional, Germán Codina; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y el propio alcalde de San Bernardo, Christopher White.

La actividad constituye una señal en favor de White, tras conocerse que existía un plan criminal para darle muerte.