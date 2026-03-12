Comisionado Soto llega a la Macrozona Norte: “Obtener el control de nuestra frontera es una prioridad absoluta”

Kast y Soto durante la firma del decreto el miércoles en La Moneda. Los acompañan los ministros Claudio Alvarado y Fernando Barros.

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, habló este jueves desde el bofedal de Colchane de los desafíos que le encomendó el Presidente José Antonio Kast el miércoles en La Moneda, durante la jornada del cambio de mando, destacando que para el gobierno es una “prioridad absoluta” conseguir el control de la frontera.

“Para el Gobierno de Chile, obtener el control de nuestra frontera en la macrozona norte es una prioridad absoluta. Desde el primer día comenzamos a trabajar, junto a un gran equipo de profesionales comprometidos, para cumplir esta tarea con éxito”, dijo a través de su cuenta en X.

Luego agregó: “El trabajo conjunto e interagencial será una de nuestras más importantes herramientas”.

El vicealmirante (r) de la Armada ya se encuentra en Iquique, donde tenía previsto reunirse con la delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, y con algunos alcaldes de la región.

Alberto Soto junto a la delegada Adriana Tapia.

Luego de instalarse anoche en La Moneda y antes de dirigirse al país, Kast firmó el decreto que crea la figura del comisionado, donde se especifica que será una “autoridad presidencial con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.

Además, el Presidente de la República instruyó a Soto la Política Nacional de Cierre Fronterizo, que entre sus objetivos más inmediatos tiene: el incremento de medios militares en sectores críticos de la Macrozona Norte, el mejoramiento de vigilancia mediante drones, medios y sensores optrónicos y el mejoramiento de comunicaciones críticas en zona fronteriza.

Cuando Soto fue designado a fines de febrero como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, la autoridad dijo aceptar la responsabilidad “con humildad, pero con absoluta convicción, sentido de urgencia y un compromiso claro: recuperar y fortalecer el control soberano en la frontera norte, para resguardar la seguridad nacional”.

Y añadió: “Hoy, más que nunca, Chile necesita orden, seguridad y unidad. Vamos a trabajar incansablemente para que el Estado de Derecho prevalezca, para proteger nuestra soberanía y para dar tranquilidad a cada familia de nuestro país”.