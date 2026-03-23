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    Comitiva de policías PDI repele a disparos asalto en servicentro de Buin: delincuentes resultaron heridos y fueron detenidos

    Los funcionarios se trasladaban a Concepción y se detuvieron en la estación de servicio para comprar víveres, fue ahí cuando fueron abordados por cuatro delincuentes armados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Una insólita situación se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Buin, donde una comitiva de 12 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto en un servicentro de la empresa Shell.

    De forma preliminar, el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado, explicó a 24Horas que los policías pertenecían a la Brigada Antinarcóticos de Concepción, y que se trasladaban a esa ciudad en la Región del Biobío, tras participar de un operativo de drogas en La Serena y la Región Metropolitana.

    La comitiva se trasladaba en cuatro vehículos policiales y dos incautados, “emprendían rumbo hacia su ciudad de destino donde pasaron a comprar algunos víveres para el viaje”, señaló la autoridad policial.

    Fue en ese momento en que se detuvieron en la estación de servicio, donde apreciaron la llegada de un vehículo rojo de donde descendieron cuatro antisociales “promovidos con armas de fuego, martillo y cuchillo”.

    Según señaló el prefecto Menay, los individuos “intentan abordar un vehículo policial donde estaban los funcionarios”. En consecuencia, los policías hicieron uso de sus armamentos de servicio.

    “Al advertir la presencia de armas de fuego se generaron algunos disparos resultando dos antisociales heridos, uno de ellos en su región ocular y otro en su región torácica”, señaló Menay.

    Los antisociales fueron detenidos y el vehículo en el que se trasladaban fue incautado. De hecho, el automóvil mantenía encargo por robo (del domingo), por lo que los antecedentes sugieren que se estaba desarrollando un tour delictual.

    Junto con el vehículo, se incautaron “dos armas, una de ellas de fuego, la otra para el disparo y también elementos contundentes y cortantes como un cuchillo y un martillo que estaba siendo utilizado por los antisociales para hacer este robo sin percatarse que eran funcionarios de investigación los que estaban en el vehículo”.

    Los delincuentes heridos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que los otros permanecen detenidos.

    El Ministerio Público estableció que la investigación del caso quedara a cargo de equipo del OS9 de Carabineros.

    Más sobre:PolicialPDIÑuñoaShellBuin

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