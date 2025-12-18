SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Comunidad judía celebra Janucá en La Moneda: “Los últimos tiempos no han sido fáciles”

    El ministro Elizalde destacó "el enorme aporte que la comunidad judía ha realizado al desarrollo de nuestro país".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 18 de diciembre de 2025. La Comunidad Judía de Chile celebra la festividad de Janucá en el Palacio de La Moneda, en la cual se realiza un homenaje a los fallecidos en Australia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En La Moneda, la comunidad judía dio inicio a la celebración de Janucá, encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien valoró que “el enorme aporte que la comunidad judía ha realizado al desarrollo de nuestro país”.

    En la instancia, el capellán judío de La Moneda, rabino Eduardo Waingortin, y el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Alfredo Misraji, también dirigieron la ceremonia.

    Ante una convocatoria de 250 personas, se encontraban presentes otros tres ministros, Macarena Lobos, de la Secretaria General de la Presidencia; Alberto Van Klaveren, de Relaciones Exteriores, y Adriana del Piano, de Defensa.

    Elizalde destacó “el enorme aporte que la comunidad judía ha realizado al desarrollo de nuestro país. Chile es hoy un país mejor gracias a la contribución de mujeres y hombres judíos diferentes ámbitos”.

    Añadiendo que “la comunidad judía es internamente además un reflejo de la diversidad: hay distintas formas de vivir la identidad, la fe, la tradición y la memoria. Y esa pluralidad interna es también un ejemplo para nuestra sociedad”.

    Por su parte, Alfredo Misraji expresó que “los últimos tiempos no han sido fáciles para la comunidad judía, ni en Chile ni en el mundo. Hemos visto crecer la hostilidad, la desinformación y el antisemitismo. A veces, no ha sido simple sentirnos completamente seguros o comprendidos”.

    El presidente de la Comunidad Judía de Chile realizó un llamado para avanzar en una política pública integral contra el antisemitismo y recordó el atentado en Sydney señalando que “es la prueba viviente que si los discurso de odio no se frenan a tiempo, las palabras se pueden convertir en acciones y en tragedias”.

    Asimismo, en la ceremonia entregaron el reconocimiento Espíritu Maccabí -tradición de esta festividad- a la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, quien señaló que “entiendo que hoy a algunos judíos les resulte difícil tender la mano a una alemana, tras el crimen de la Shoá, que no puede compararse con ningún otro crimen”.

    ¿Qué es Janucá?

    En Janucá -una de las festividades más importantes para el judaísmo- se recuerda el heroísmo de los macabeos, que antes de la era cristiana, derrotaron a los griegos que intentaron imponer sus creencias en la Tierra de Israel.

    Janucá, también llamada la Fiesta de las Luces, es una historia inspiradora, ya que, siendo una minoría, los macabeos se impusieron sobre sus adversarios y cuando recuperaron el Templo de Jerusalén encontraron aceite que permitió encender el candelabro de ese lugar durante ocho días consecutivos con una exigua cantidad de aceite, que alcanzaba solo para uno.

