Con barricadas y un detenido: comienza desalojo de toma en el sector de Placilla en Valparaíso

Pobladores levantan barricadas para evitar el desalojo de los terrenos en la toma Unión Sin Fronteras. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Durante la mañana de este jueves es que inició el desalojo de la toma “Unión Sin Fronteras”, ubicada en el sector de Placilla en la Región de Valparaíso.

El operativo comenzó alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando personal policial llegó hasta el lugar encontrándose con barricadas en el sector.

De acuerdo a lo que detalló el delegado Presidencial Valparaíso, Yanino Riquelme, “en un principio hubo algunas barricadas pero que se despejaron rápidamente, pero eso no ha limitado el hecho de que seguimos dando las facilidades a la gente para que pueda retirar todos sus materiales, pueda retirar sus enseres, etc”.

Respecto a la persona detenida, según apuntó Riquelme, en el marco del control de identidad que se está estado realizando a quienes acceden al lugar, se identificó a una persona que mantenía una orden vigente por lo cual se procedió a su detención.

El delegado además señaló que no quedan más de 10 o 15 viviendas en el lugar, y que ha existido todo un proceso de abandono y desarme.

“Aquí ha habido un proceso de diálogo con los pobladores durante bastante tiempo, de hecho este era un campamento, una toma que tenía alrededor de 120 familias, viviendas en su momento, hace unos días atrás el catastro que nosotros realizamos ya había bajado significativamente a 75 aproximadamente, y el día de ayer que fue la última visita que hicimos, y en lo que ven ustedes acá ya estamos hablando de que nos quedan más de 10, 15 viviendas, o techos como le llamamos nosotros”, mencionó.

Además señaló que en el interior del lugar no quedan más de 30 personas, quienes están retirando sus pertenencias.

Respecto al resguardo del terreno, según explicó el delegado, “el propietario tiene que tomar las medidas del caso, tiene que asegurar que el perímetro se cierre, ellos tienen que llegar en un poco tiempo más, en un poco rato más deberían llegar con maquinaria y con algunos materiales para poder hacer el cerco”.