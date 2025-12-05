VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad

    Como "un doloroso retroceso" los signatarios de la declaración calificaron los dichos del candidato republicano en favor de un proyecto que busca indultar a presos con enfermedades terminales, el que incluiría a condenados como Miguel Krassnoff.

    Por 
    Lya Rosen
    FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA LUIS EENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    A través de una declaración pública dada a conocer este jueves, un grupo de figuras relacionadas con los derechos humanos y encabezado por a expresidenta de la DC, Carmen Frei, rechazaron las declaraciones de José Antonio Kast, en favor de un proyecto que busca indultar a presos con enfermedades terminales, lo que podría incluir a autores de crímenes de lesa humanidad como Miguel Krassnoff.

    El texto, también firmado por los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux, Francisco Ugás y Alonso Ignacio Salinas García, junto a la activista Alicia Lira y María Paz Ortega Frei, plantea que la iniciativa respaldada por el candidato republicano a La Moneda representa “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con los compromisos internacionales de Chile.

    Así, la declaración parte recalcando cómo la comunidad internacional y Chile han avanzado en establecer como un valor fundamental el “respeto irrestricto a la dignidad humana y el reconocimiento y protección de los derechos humanos”. Lo que se ha expresado en múltiples tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado chileno, que se encuentran en vigor.

    Ante esto, los firmantes recalcan que “estas normas sobre derechos humanos obligan, por ende, a los gobiernos de cualquier signo político, los que deben reconocerlos, respetarlos, protegerlos y promoverlos, sin discriminación”.

    Para luego recalcar que “la propuesta de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique impunidad y extraer de la justicia a quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar (...) representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país”.

    Además fueron enfáticos frente a lo que ven como un intento de instrumentalización de las causas en torno a los DD.HH. con fines electorales. Es así como afirman que “los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”.

    No podemos permitir ni aceptar una interpretación antojadiza y parcializada de la historia, que pretenda relativizar los horrores y sufrimientos vividos durante la dictadura por miles de chilenas y chilenos”, señalaron.

    A lo que sumaron el papel de la justicia como igual para todos y que este tipo de proyectos puede tensionar a nuestra sociedad con la posible liberación de culpables de “delitos de asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones forzadas” y que no se cumplan las condenas establecidas “jamás traerá la paz y mantendrá esta herida abierta en el alma” del país.

    En el texto el grupo además reivindica los pilares de los procesos de justicia transicional, afirmando que “la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición son deberes del Estado”, y que el tratar de revertir los fallos judiciales “sólo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile”.

    Para cerrar su declaración haciendo un llamado a los chilenos a defender la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de dar impunidad a los culpables de crímenes atroces, sean civiles o militares.

    “El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales”, se lee finalmente.

    Más sobre:Carmen FreiDerechos HumanosIndultoJosé Antonio KastDeclaración Pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

    El quinteto que tomó las riendas de la milla final de la campaña de Jara

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Gobierno presenta plan de desalojo de megatoma: no iniciará antes de enero

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”

    Las imágenes inéditas de “la isla de la pedofilia” de Epstein en el Caribe

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad
    Chile

    Con Carmen Frei a la cabeza: defensores de DD.HH. rechazan posible indulto de Kast a condenados por crímenes de lesa humanidad

    Kast alista cierres de campaña en Santiago y Temuco

    El quinteto que tomó las riendas de la milla final de la campaña de Jara

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes
    Negocios

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Investor day: ILC fija hoja de ruta y proyecta duplicar sus ganancias al 2030

    Richard von Appen por expropiación en toma de San Antonio: “Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos”

    Las mejores series del 2025, según el New York Times
    Tendencias

    Las mejores series del 2025, según el New York Times

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    La U arriesga duras sanciones tras el lapidario informe arbitral de los incidentes ocurridos en el Santa Laura
    El Deportivo

    La U arriesga duras sanciones tras el lapidario informe arbitral de los incidentes ocurridos en el Santa Laura

    Alexis Sánchez completa 90 minutos en la clasificación del Sevilla en la Copa del Rey

    El fallido intento por derrocar a Michael Clark de la presidencia de Azul Azul

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”
    Mundo

    Encuesta revela que el 51% de los europeos ve un riesgo “alto” de guerra con Rusia y un 48% percibe a Trump como “enemigo”

    Las imágenes inéditas de “la isla de la pedofilia” de Epstein en el Caribe

    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola