Con drones y operación “candado”: buscan a sujeto que se fugó esposado desde Cesfam en San Bernardo

La noche de este lunes un amplio operativo de Carabineros se desarrolló en el límite de las comunas de San Bernardo y La Pintana, por un sujeto que se fugó esposado desde un Cesfam, en la primera comuna referida.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba constatando lesiones en un centro asistencial, desde donde escapó en dirección a dependencias de una empresa avícola ubicada en Camino El Mariscal, que une ambas comunas.

Hasta el lugar se trasladó un amplio contingente policial para dar con el paradero del individuo, rodeando la empresa Don Pollo, en una operación “candado”, para lograr su recaptura.

Asimismo, se señaló que se dispuso la utilización de drones térmicos para detectar al fugado en los extensos terrenos colindantes al lugar, no dando resultados hasta el cierre de esta nota.

Otras versiones señalan que se trataría de dos sujetos que escaparon, lo que no ha sido confirmado ni descartado.

La Fiscalía Metropolitana Occidente dispuso la orden de recaptura del hombre que huyó. Desde Carabineros no han querido referirse al hecho.