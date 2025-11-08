Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas
La iniciativa es parte de las celebraciones por el Día Nacional de las Áreas Protegidas, cuyo objetivo es promover y concientizar sobre la protección de los parques nacionales, reservas y monumentos naturales del país.
El pasado jueves, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la entrada gratuita a más de 15 parques nacionales en distintos puntos del país para este sábado 8 de noviembre.
Según indicó la Conaf en su sitio web, los parques habilitados para visitar de manera gratuita en cada región son:
- Región de Atacama: Parque Nacional Llanos de Challe
- Región de Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
- Región de Coquimbo: Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt
- Región de Valparaíso: Parque Nacional La Campana
- Región Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo
- Región de O’Higgins: Reserva Nacional Río de los Cipreses
- Región del Maule: Parque Nacional Radal Siete Tazas
- Región de Ñuble: Reserva Nacional Ñuble
- Región del Biobío: Parque Nacional Nonguén
- Región de La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol
- Región de Los Ríos: Reserva Nacional Mocho – Choshuenco
- Región de Los Lagos: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Alerce Andino
- Región de Aysén: Parque Nacional Queulat
- Región de Magallanes: Reserva Nacional Magallanes
Con respecto a cómo acceder al beneficio, indicaron que es necesario colocar el siguiente código al momento de comprar las entradas en la página pasesparques.cl: AP2025
En ese sentido, señalaron : “Es muy importante adquirir la entrada, para asegurar el ingreso, ya que cada unidad tiene aforos por día”.
Por último, advirtieron que para “aquellas personas que ya habían comprado su entrada, se les envió un correo con los pasos a seguir para la devolución de lo pagado".
