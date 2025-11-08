Conaf anuncia entrada gratuita a más de 15 parques nacionales por Día Nacional de las Áreas Protegidas

El pasado jueves, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció la entrada gratuita a más de 15 parques nacionales en distintos puntos del país para este sábado 8 de noviembre.

La iniciativa es parte de las celebraciones por el Día Nacional de las Áreas Protegidas, cuyo objetivo es promover y concientizar sobre la protección de los parques nacionales, reservas y monumentos naturales del país.

Parque nacional Radal Siete Tazas. la-tercera

Según indicó la Conaf en su sitio web, los parques habilitados para visitar de manera gratuita en cada región son:

Región de Atacama: Parque Nacional Llanos de Challe

Región de Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal

Región de Coquimbo: Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt

Región de Valparaíso: Parque Nacional La Campana

Región Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo

Región de O’Higgins: Reserva Nacional Río de los Cipreses

Región del Maule: Parque Nacional Radal Siete Tazas

Región de Ñuble: Reserva Nacional Ñuble

Región del Biobío: Parque Nacional Nonguén

Región de La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol

Región de Los Ríos: Reserva Nacional Mocho – Choshuenco

Región de Los Lagos: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Alerce Andino

Región de Aysén: Parque Nacional Queulat

Región de Magallanes: Reserva Nacional Magallanes

Con respecto a cómo acceder al beneficio, indicaron que es necesario colocar el siguiente código al momento de comprar las entradas en la página pasesparques.cl: AP2025

En ese sentido, señalaron : “Es muy importante adquirir la entrada, para asegurar el ingreso, ya que cada unidad tiene aforos por día”.

Por último, advirtieron que para “aquellas personas que ya habían comprado su entrada, se les envió un correo con los pasos a seguir para la devolución de lo pagado".