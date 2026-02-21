Conaf combate seis incendios forestales a nivel nacional, con principales focos en Linares y Parral

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) compartió la tarde de este sábado un balance de los incendios forestales actualmente activos en nuestro país.

Según reportó la institución a través de sus redes sociales, a las 12:30 horas de esta jornada habían seis focos activos a nivel nacional .

Los dos focos principales estarían en la región del Maule, específicamente en las comunas de Linares y Parral.

En la primera mencionada, el combate del incendio en el sector “Cajón del Pejerrey” ha resultado más complejo de lo esperado. Desde el pasado 12 de enero la comuna se encuentra en alerta roja por el avance de este siniestro.

Según la última actualización por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro ha provocado hasta las 12:30 horas una afectación total de 653 hectáreas.

Para su control, las instituciones han dispuesto la colaboración de tres brigadas y seis técnicos de Conaf. Desde la misma institución también se instaló un puesto de mando, además de utilizarse dos helicópteros y una ambulancia.

Por otro lado, el siniestro “El Bosque” en Parral hasta el momento ha afectado 600 hectáreas de terreno. Desde Conaf detallan que se han dispuesto desde la institución: cuatro brigadas, dos helicópteros, cinco técnicos, una maquinaria pesada, un camión cisterna y se ha instalado un puesto de mando. Por otro lado, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) dispuso también de una ambulancia y un camión aljibe.

Cabe resaltar que según Conaf, ambos siniestros fueron provocados por la caída de un rayo.