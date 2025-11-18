BLACK SALE $990
    Nacional

    Condenan a 10 años y un día de cárcel a interno que mató a otro en penal de Cañete y se fugó del recinto

    En enero de 2021, John Herrera Astorga agredió con al menos 12 puñaladas a Abraham Zambrano Zambrano, para luego escapar del recinto. Tres años más tarde, fue recapturado en La Araucanía.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial/AtonChile.

    A una pena de 10 años y un día de presidio fue condenado este martes un sujeto que, en enero de 2021, dio muerte a un sujeto mientras ambos se encontraban internos en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Cañete, en la Región del Biobío, para luego fugarse de la unidad penal.

    Según se informó, en la ocasión John Herrera Astorga -quien se encontraba en el CET de Cañete mientras cumplía una condena por homicidio- agredió con al menos 12 puñaladas a Abraham Zambrano Zambrano, causándole la muerte.

    Tras esto, logró darse a la fuga del recinto y fue recapturado recién en enero de 2024, cuando personal de la PDI lo encontró en la ciudad de Angol, en la Región de la Araucanía.

    Luego de la fatal agresión, desde Gendarmería informaron que esta se produjo en el contexto de una riña, pero la familia de la víctima -que se encontraba en el CET cumpliendo una condena por robo- denunció que el sujeto fue apuñalado mientras conversaba por teléfono con su madre.

    Así, este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a John Rodrigo Herrera Astorga a la pena de 10 años y un día de presidio, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple.

    Asimismo, el sujeto fue condenado a un día de incomunicación y sujeción a régimen más estricto, como autor del delito consumado de quebrantamiento de condena.

    En su fallo, el tribunal dio por acreditado que cerca de las 17:30 del 25 de enero de 2021, al interior del CET de Cañete, John Herrera Astorga, agredió con un cuchillo al interno Abraham Zambrano Zambrano, propinándole a lo menos doce heridas.

    Se destacó que la lesión de mayor gravedad es “una del tipo cortopunzante en el tercio medio de hemitórax izquierdo, de 2,5 centímetros que penetró piel, tejido subcutáneo y músculo intercostal, ingresando a la cavidad torácica a través del octavo espacio intercostal izquierdo, transfixiando diafragma y bazo”.

    Asimismo, el texto señala quela víctima, además, “sufrió heridas cortopunzantes en cara lateral tercio medio de hemitórax izquierdo de 3 centímetros, que ingresó a la cavidad torácica a través del octavo espacio intercostal izquierdo, transfixiando diafragma e hígado; herida corto punzante en cara lateral tercio superior de hemitórax derecho de 3 centímetros, penetrando piel, tejido subcutáneo, músculo pectoral mayor, intercostal, ingresando a la cavidad torácica a través del tercer espacio intercostal derecho, penetra pleura y pulmón derecho y otra herida corto punzante en la región esternal derecha, penetrando piel, tejido subcutáneo, músculo pectoral mayor e intercostal, ingresando a la cavidad torácica a través del tercer espacio intercostal derecho, penetrando pericardio, corazón, pleura y pulmón derecho, siendo finalmente la causa de muerte un traumatismo torácico complicado, heridas mortales que ocasionaron finalmente el deceso de la víctima”.

    Posteriormente, Herrera Astorga se fugó del centro penitenciario, quebrantando la condena que se le había impuesto el 3 de agosto de 2017 por el Juzgado de Garantía de Santa Juana.

    Más sobre:JudicialhomicidioCañeteinternopenal

