Nacional

Condenan a 14 años de cárcel a mujer que mató a golpes a su hijo de 7 años en Punitaqui

La Fiscalía revisará la sentencia debido a las atenuantes que acogió el tribunal.

 
Imagen de contexto.

Tras cuatro años de investigación, una mujer fue condenada a una pena de 14 años, luego de haber sido hallada culpable del parricidio de su hijo de 7 años, a quien mató a golpes en la comuna de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.

El hecho se remonta al 20 de abril de 2021, cuando la madre, al interior de una vivienda del sector de Las Higueritas, golpeó a su hijo mayor con un objeto contundente en diversas partes de su cuerpo, tras lo cual procedió a trasladar al niño hasta un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la referida comuna, donde finalmente perdió la vida.

De acuerdo a lo expuesto en las audiencias del proceso judicial, el menor falleció producto de un edema pulmonar traumático causado por un politraumatismo, antes de recibir atención médica.

Hoy, en el cierre del juicio oral contra la mujer identificada como J.A.C.T en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle -integrado por los magistrados Rubén Bustos Ortiz (presidente), Zoila Terán Arévalo y Luis Eduardo Casas López (redactor)– se acreditó el delito de homicidio y se condenó a 14 años de presidio efectivo, además de las penas accesorias como inhabilitación para cargos y oficios públicos; y la prohibición de trabajar con menores de edad.

El fiscal de Ovalle, Maximiliano Krause, afirmó que fueron clave las pruebas presentadas en la instancia, como también los testimonios de policías, funcionarios de salud y familiares de la víctima.

“Lo importante también fue la participación y los antecedentes que dieron los trabajadores del centro asistencial de Punitaqui, y me refiero tanto a la TENS que recibe el cuerpo del niño asesinado por su madre y la doctora que estaba de turno ese día”, resaltó el persecutor.

Krause añadió que “también fue importante la declaración de la abuela paterna de la víctima, quien actualmente tiene a su cuidado al hermanito menor de la víctima, que en ese momento tenía 5 años de edad”. Además resaltó el testimonio de los funcionarios policiales de la comuna, quienes recibieron el primer llamado de auxilio de la mujer y tuvieron conocimiento del hecho desde un inicio.

Asimismo, agregó que “la defensa intentó acreditar que la imputada estaba afectada en su voluntad, conocimiento o conciencia de lo que estaba haciendo como la imputabilidad disminuida, sin embargo, no fue acogido por el tribunal, por el contra examen que se hizo”.

Pese a la condena a 14 años de cárcel, el tribunal consideró 3 atenuantes de responsabilidad penal, entre ellas, que confesó y ayudó a esclarecer los hechos, por lo que “la Fiscalía estudiará por completo la sentencia dictada por los jueces orales”, sostienen.

Más sobre:PolicialPunitaquiParricidioFiscalía de OvalleRegión de Coquimbo

