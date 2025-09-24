Condenan a biólogo chileno por violación en contra de científica francesa que acampaba en la Antártica

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio en contra de Jorge Gallardo Cerda, biólogo chileno formalizado por el delito de violación consumada en contra de una científica de nacionalidad francesa con la que compartió campamento base en la Antártica.

El ataque sexual ocurrió en febrero de 2019, cuando la víctima se encontraba en una expedición en la Península Byers.

En la resolución —inédita para el territorio antártico— el tribunal acreditó el delito y la culpabilidad de Gallardo.

Así, el escrito argumenta: “La prueba rendida en el juicio por el Ministerio Público -consistente, especialmente en testimonial, pericial, documental y otros medios de convicción-, apreciada libremente, permitió, derribar la presunción de inocencia que lo amparaba, establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia del referido ilícito como la participación culpable que en éste cupo al acusado, en calidad de autor, descartándose así las alegaciones de la defensa fundadas en la inexistencia o atipicidad de los hechos materia de la acusación”.

El fiscal regional Cristian Crisosto destacó el veredicto y señaló que “demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto a los hechos, tampoco la dificultad de acceso o de conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica, lo importante es que la víctima fue valiente y denunció“.

La lectura de la sentencia está programada para el 3 de octubre, a las 13.45 horas.