Nacional

Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando en Alto Hospicio

El sujeto fue detenido en Iquique con 43.100 cajetillas de cigarrillos marca Gift Blue y 6.500 cajetillas marca Eigth. Anteriormente había evitado una fiscalización por parte del OS-7 de Carabineros en la ruta A514.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando Fiscalía de Tarapacá

En una votación unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique resolvió este domingo condenar a un ciudadano boliviano por los delitos de contrabando aduanero y homicidio frustrado en contra de funcionario de Carabineros en servicio.

Según la información conocida durante el desarrollo del juicio oral, los hechos imputados se habrían desarrollado el pasado 19 de diciembre de 2024, en la Ruta A514 kilómetro 3, en el sector de Caleta Buena de la comuna de Alto Hospicio.

“Es en este contexto que se le da la instrucción a distancia al acusado de detenerse y orillarse, pero este primero simula que iba a frenar y luego acelera, intentando atropellar a un funcionario de carabineros para así evadir el control policial y luego darse a la fuga”, detalló la abogada asistente María Jesús Quinteros.

Tras darse a la fuga, alrededor de cinco patrullas policiales le dieron seguimiento. Esta acción finalmente dio sus frutos al permitir su captura en la ciudad de Iquique, en la intersección de Avenida Salvador Allende con Manuel Castro Ramos.

“En la fiscalización del vehículo se incautaron 49.600 cajetillas de cigarrillos extranjeros sin autorización sanitaria ni documentación de ingreso legal al país, mercancía cuya venta está prohibida en Chile”, agregó Quinteros sobre el caso.

Según detalló la Fiscalía, el detalle de la mercancía incautada sería el siguiente: 43.100 cajetillas de cigarrillos marca Gift Blue y 6.500 cajetillas marca Eigth. El valor aduanero de la carga asciende a $133.920.000, siendo los derechos dejados de percibir equivalentes a $132.422.910.

Durante la investigación del caso, encabezada por la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Alto Hospicio, se entregó prueba testimonial, documental y fotográfica que terminaron por acreditar los delitos antes detallados.

Por todo lo anterior, el tribunal resolvió condenar al acusado, cuya lectura de sentencia se realizará el próximo 22 de septiembre.

Más sobre:PolicialAlto HospicioOS-7CarabinerosCigarrillosContrabandoIquique

