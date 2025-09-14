Carabineros notifica que Luis Hermosilla incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario

El abogado Luis Hermosilla (68), investigado por el caso Audios, incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre.

El 6 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que emitió el 4° Juzgado de Garantía de Santiago –el 28 de mayo pasado– de mantener en prisión preventiva a Luis Hermosilla, y decidió que el abogado cumpla su medida cautelar en arresto domiciliario total.

Así, el tribunal ordenó que Hermosilla dejara el Anexo Capitán Yáber y quedara con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados del denominado caso Audio.

Pero, este viernes, el abogado desobedeció a la justicia.

De acuerdo a documentos a los que accedió La Tercera, el pasado 4 de septiembre, un carabinero de la 37º Comisaría de Carabineros Vitacura concurrió a fiscalizar el cumplimiento de arresto domiciliario total.

Sin embargo, y según el documento, se tocó “en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos no atendiendo a personal”.

De esta forma, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago constató que Hermosilla “no se encuentra dando cumplimiento a la medida cautelar impuesta en la presente causa”.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, Hermosilla protagonizó un escándalo luego que el medio Ciper Chile revelara un audio en el que se vincula al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.