SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Carabineros notifica que Luis Hermosilla incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario

El abogado está recluido en su domicilio desde el pasado 6 de junio. La información fue reportada por la policía uniformada al tribunal.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El abogado Luis Hermosilla (68), investigado por el caso Audios, incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario total el pasado 4 de septiembre.

El 6 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que emitió el 4° Juzgado de Garantía de Santiago –el 28 de mayo pasado– de mantener en prisión preventiva a Luis Hermosilla, y decidió que el abogado cumpla su medida cautelar en arresto domiciliario total.

Así, el tribunal ordenó que Hermosilla dejara el Anexo Capitán Yáber y quedara con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados del denominado caso Audio.

Pero, este viernes, el abogado desobedeció a la justicia.

De acuerdo a documentos a los que accedió La Tercera, el pasado 4 de septiembre, un carabinero de la 37º Comisaría de Carabineros Vitacura concurrió a fiscalizar el cumplimiento de arresto domiciliario total.

Sin embargo, y según el documento, se tocó “en reiteradas ocasiones ambos timbres, citófonos no atendiendo a personal”.

De esta forma, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago constató que Hermosilla “no se encuentra dando cumplimiento a la medida cautelar impuesta en la presente causa”.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, Hermosilla protagonizó un escándalo luego que el medio Ciper Chile revelara un audio en el que se vincula al abogado en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

Lee también:

Más sobre:Luis HermosillaArresto domiciliarioCaso AudiosCuarto Juzgado de Garantía de Santiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Con 60 personas colaborando y el uso de un dron: Armada continúa búsqueda de joven desaparecido en playa de Valparaíso

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

Kaiser descarta apoyo a eutanasia y aborto libre: “No creo que sea correcto matar a una persona que todavía no ha nacido”

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

2.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

3.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Qué hay detrás de la abrupta salida de Vidal de TVN

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
Exclusivo

Manuel Monsalve: “Cometí un error, pero no cometí un delito”

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por la Supercopa en TV y streaming

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial
Chile

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Condenan a conductor que intentó atropellar a carabineros para evitar ser controlado con cigarros de contrabando en Alto Hospicio

Carabineros notifica que Luis Hermosilla incumplió su medida cautelar de arresto domiciliario

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información
Negocios

De Gregorio llama al gobierno a abordar el debate sobre el impacto del salario mínimo en el empleo con más información

Matthei respalda informe del Banco Central que detalla efectos en el empleo por las 40 horas y el salario mínimo

La CPC pide respetar al Banco Central tras discrepancias por efecto de las 40 horas y salario mínimo en el empleo

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos
Tendencias

La ciudad en el mundo que podría destronar a Orlando en parques temáticos

Cómo es NOT TV, el nuevo canal en la televisión chilena que pasará “videos hipnóticos”, virales y hasta deportes en vivo

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”
El Deportivo

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Barrios y Soto festejan en el dobles y Chile cierra la serie ante Luxemburgo por Copa Davis

El alivio de Marcelo Díaz tras imponerse a Colo Colo en la Supercopa: “Me saqué la espina de la final que perdimos el 2006″

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
Cultura y entretención

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

Diego Pérez, el chileno que ganó el Emmy por El Pingüino: “Mi capítulo regalón fue el final”

El chileno Cristóbal Tapia de Veer tras su cuarto Emmy: “The White Lotus se ha ido transformando en un McDonald’s”

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid
Mundo

Cancelan la última etapa de la Vuelta a España 2025 en medio de manifestaciones pro-palestina en Madrid

“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

Explosión en bar en Madrid deja un muerto y 25 heridos: tres están en estado grave

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté