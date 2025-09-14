Con 60 personas colaborando y el uso de un dron: Armada continúa búsqueda de joven desaparecido en playa de Valparaíso

Con 60 personas colaborando y con el uso de drones: Armada continúa búsqueda de joven desaparecido en playa de Valparaíso

La búsqueda del joven de 17 años desaparecido desde la tarde del sábado, en la playa Las Torpederas de Valparaíso, continúo durante este domingo por parte de la Armada.

Según detalló durante la jornada el capitán de fragata David López, capitán de Puerto de Valparaíso, durante la madrugada mantuvieron "el patrullaje permanente por vía terrestre, vigilando y, en el fondo, tratando de continuar con estas labores de rebusca".

Ya con las primeras luces de la mañana, López explicó que comenzaron con un mayor despliegue de medios marítimos por parte de la Capitanía de Puerto de Valparaíso.

“En este momento tenemos aproximadamente 60 personas en el área efectuando las labores de rebusca en este cuadro expansivo y dentro de los próximos minutos va a desplegar un helicóptero para continuar con estas labores por vía aérea, sin perjuicio de que en este momento también se encuentra un dron de la delegación presidencial efectuando un sobrevuelo en el área comprendida de la emergencia”, explicó López.

El capitán de Puerto de Valparaíso detalló que el rango de búsqueda del joven es “desde la playa hacia el norte en un cuadro expansivo hacia el norte de 2 a 3 millas y de 5 millas hacia el oeste”.

Por otro lado, también se mostró con buenas expectativas respecto a las condiciones de búsqueda para los siguientes días, ya que se terminaría el aviso de marejadas que hay sobre las costas chilenas. “Ahí deberíamos tener mejores condiciones de seguridad para continuar operando”, detalló.