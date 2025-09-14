SUSCRÍBETE
Nacional

Marejadas: Armada descarta suspender búsqueda de joven desaparecido en playa de Valparaíso

El capitán de fragata David López, capitán del Puerto de Valparaíso, entregó detalles respecto a las labores tras el incidente registrado en la playa Las Torpederas.

Por 
Sebastián Yeza
Foto: Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Este domingo por la mañana, la Armada de Chile descartó que se vaya suspender la búsqueda del adolescente desaparecido tras lanzarse al mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

En diálogo con Meganoticias, el capitán de fragata David López, capitán del Puerto de Valparaíso, comentó que las labores se iniciaron a las 18.00 horas de este sábado y que durante la noche “se mantuvo el patrullaje, sin suerte hasta el momento”.

“Al inicio de la hora luz, desplegamos medios marítimos. (…) Tenemos personal especializado, personal de buzos que se van a lanzar al mar para efectuar una búsqueda marina; también hay personal que está desplegado en el territorio, efectuando una búsqueda visual en los sectores costeros”, sumó.

De igual manera, el capitán López abordó el aviso de marejadas, señalando que “en la medida que tenemos más altura del aumento de la ola, también tenemos mayor rompiente en los sectores del borde costero”.

Independiente de esa condición, tratamos de evitar que la rebúsqueda se haga en lugares rocosos, porque la condición se mantiene en forma permanente con pleamar o bajamar. Nosotros le damos prioridad al sector de rebúsqueda por el borde costero y también con el vuelo del dron y las unidades que están fuera de la rompiente”, precisó.

Y pese a las condiciones del mar, enfatizó que los trabajos “no se suspenden bajo ninguna circunstancia”.

Por otra parte, reconoció contactos con la familia afectada. “La comunicación es permanente. Nosotros involucramos a los familiares en todas las acciones que estamos haciendo y es transparente que ellos nos manifiesten sus inquietudes. Estamos disponibles 24/7, les informamos el paso a paso de lo que vamos a hacer en el día”, indicó.

Siguiendo esa línea, afirmó que para el final de la jornada sabatina se espera sostener una reunión con la familia para dar cuenta de lo realizado y cómo se planificaría la búsqueda para el día lunes.

“Entendemos que es un dolor grande por el que está pasando la familia y nuestro deber es empatizar con ellos y darles todo el soporte y apoyo emocional que ellos requieren”, cerró el capitán David López.

