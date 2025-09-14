SUSCRÍBETE
Nacional

“Un gesto profundamente humano”: Comunidad Palestina de Chile valora llegada de 68 evacuados desde Gaza y reafirma derecho a una Palestina libre

Tras el arribo de 68 palestinos -36 de ellos niños, niñas y adolescentes- la organización destacó la decisión del gobierno chileno y advirtió que la solidaridad con quienes llegan no debilita la lucha contra la ocupación ni el derecho de su pueblo a vivir en su tierra.

Por 
Roberto Martínez
Rizek Abdeljawad

La Comunidad Palestina de Chile se pronunció este sábado tras la llegada al país de 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos evacuados desde la Franja de Gaza, quienes fueron acogidos en el marco de un operativo humanitario coordinado por el gobierno junto a organismos internacionales.

Entre las personas arribadas, se contabilizan 36 niños, niñas y adolescentes, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En una declaración pública, la organización expresó que esta acción responde a una “urgencia vital: salvar vidas, proteger niños, mujeres y hombres que hoy se encuentran bajo una amenaza existencial”.

Asimismo, reafirmaron su rechazo al “desarraigo forzoso como política de ocupación” y denunciaron que Gaza atraviesa un “genocidio”, con miles de víctimas fatales y millones de personas viviendo en condiciones inhumanas.

“La decisión del gobierno de Chile de acoger a familias palestinas con fuertes vínculos en nuestro país constituye un acto profundamente humano que valoramos. Al mismo tiempo, reafirmamos con fuerza que nuestro pueblo tiene el derecho irrenunciable de vivir en su tierra y que ningún gesto humanitario puede interpretarse como una renuncia a ese derecho”, afirmó Maurice Khamis Massú, presidente de la Comunidad Palestina de Chile.

El representante agregó que la colectividad acompañará a quienes llegan en busca de protección, destacando la experiencia compartida del exilio.

“Como Comunidad Palestina de Chile acompañaremos a estas familias que llegan en busca de protección, porque también somos fruto del exilio y la diáspora. Nuestra solidaridad es clara: mientras acogemos y cuidamos a quienes llegan, seguiremos luchando incansablemente por el fin de la ocupación, la justicia y el retorno a Palestina”, precisó.

El arribo de este grupo se concretó tras un proceso de evacuación que comenzó el 10 de septiembre, primero por vía terrestre y luego aérea, con asistencia permanente de personal consular y diplomático chileno.

Según Cancillería, una vez en Chile se activó la red de protección del Estado, tras realizar los controles de ingreso correspondientes.

Desde la Comunidad Palestina, el mensaje fue categórico: el gesto humanitario de Chile no sustituye la lucha política y social del pueblo palestino por su liberación, independencia y soberanía, pero sí constituye un paso fundamental en resguardar la vida y la dignidad de quienes hoy sufren la violencia en Gaza.

