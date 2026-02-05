Conductor que protagonizó choque que dejó dos muertos en La Araucanía seguirá detenido hasta el viernes

El Juzgado de Garantía de Pitrufquén autorizó ampliar la detención del conductor de un bus que protagonizó una colisión que dejó dos muertos y decenas de heridos en la Región de La Araucanía.

La fiscal jefe de la Fiscalía local de Pitrufquén, Magaña Gómez, confirmó que la detención del imputado se amplió hasta este viernes 6 de febrero .

Esto debido a que existen diligencias pendientes dentro de la investigación, como el preinforme de autopsia, la constatación de lesiones de los pasajeros del bus y el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Transporte (SIAT).

Cerca de las 2.00 horas de martes, un bus de dos pisos de la empresa Turbus, que transitaba desde Puerto Montt a Viña del Mar, chocó con un camión en el kilómetro 701 la Ruta 5 Sur, a la altura de Pitrufquén.

Debido al choque, el auxiliar y una pasajera del bus fallecieron y otras dos personas resultaron heridas de gravedad .

El Ministerio Público estima que el conductor del bus no estaba atento a las condiciones del tránsito cuando impactó con el camión por alcance.