SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conductor que protagonizó choque que dejó dos muertos en La Araucanía seguirá detenido hasta el viernes

    La fiscal jefe de Pitrufquén, Magaña Gómez, informó que la detención se amplió hasta el próximo viernes debido a la investigación en curso y existen diligencias pendientes.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Tragedia ocurrió a la altura de Pitrufquén

    El Juzgado de Garantía de Pitrufquén autorizó ampliar la detención del conductor de un bus que protagonizó una colisión que dejó dos muertos y decenas de heridos en la Región de La Araucanía.

    La fiscal jefe de la Fiscalía local de Pitrufquén, Magaña Gómez, confirmó que la detención del imputado se amplió hasta este viernes 6 de febrero.

    Esto debido a que existen diligencias pendientes dentro de la investigación, como el preinforme de autopsia, la constatación de lesiones de los pasajeros del bus y el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Transporte (SIAT).

    Cerca de las 2.00 horas de martes, un bus de dos pisos de la empresa Turbus, que transitaba desde Puerto Montt a Viña del Mar, chocó con un camión en el kilómetro 701 la Ruta 5 Sur, a la altura de Pitrufquén.

    Debido al choque, el auxiliar y una pasajera del bus fallecieron y otras dos personas resultaron heridas de gravedad.

    El Ministerio Público estima que el conductor del bus no estaba atento a las condiciones del tránsito cuando impactó con el camión por alcance.

    Más sobre:NacionalChoqueMuertosHeridosLa AraucaníaPitrufquénRuta 5 SurAccidenteColisiónTurbusFallecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    Fiscalía acusa golpe tras revés en caso ProCultura y apunta a “exceso de garantismo de juez”

    2.
    Minvu responde a Poduje: “Si la reconstrucción tras el megaincendio en Valparaíso se cumple será porque se dejó la base completa”

    Minvu responde a Poduje: “Si la reconstrucción tras el megaincendio en Valparaíso se cumple será porque se dejó la base completa”

    3.
    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos tras encender un cigarrillo en Parque Nacional Torres del Paine

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos tras encender un cigarrillo en Parque Nacional Torres del Paine

    4.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    5.
    Con drones y operación “candado”: buscan a sujeto que se fugó esposado desde Cesfam en San Bernardo

    Con drones y operación “candado”: buscan a sujeto que se fugó esposado desde Cesfam en San Bernardo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible
    Chile

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación
    Negocios

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió