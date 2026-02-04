Dos muertos y más de veinte heridos deja el choque de bus con un camión en La Araucanía

Un bus de pasajeros de dos pisos de la empresa Turbus que realizaba un viaje entre Puerto Montt y Viña del Mar chocó con un camión en el kilómetro 701 de la Ruta 5, a la altura de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía.

Dos personas murieron y más de una veintena resultaron heridas.

Personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros concurrió al lugar para establecer con claridad la dinámica del hecho.

La colisión se habría producido por alcance.

Luis Aravena, teniente de Carabineros de ronda, explicó en declaraciones a T13 que los hechos se reportaron poco antes de las 2.00 horas.

“Por precaución, se están haciendo desvíos. La ruta de norte a sur se encuentra ya próxima a ser habilitada y de igual forma, de sur a norte. Estamos solo a la espera de que sean retirados los dos vehículos que participaron en el accidente”, explicó el oficial.

Tras la suspensión de la circulación de vehículos, mientras trabajaron los equipos de emergencia de Bomberos y SAMU, Ruta de la Araucanía informó, a eso de las 7.00 horas que se seguía desarrollando el procedimiento policial en el lugar.Así, los vehículos que estaban en tránsito hacia el norte debían ingresar por el peaje lateral Pitrufquén hacia la calle de servicio. Al sur, en tanto, fue habilitado el tránsito por el Enlace de Pitrufquén.