Confirman primer caso autóctono de dengue en Isla de Pascua desde 2024

Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

Este lunes se confirmó la detección de un caso autóctono de dengue en Isla de Pascua, Región de Valparaíso, luego de que un residente fuera atendido en el Hospital Hanga Roa y diera positivo a la enfermedad mediante examen PCR.

Según explicó la jefa de la Oficina Provincial Isla de Pascua (OPIPA) de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Elvira Tuki Jiménez, el caso se clasifica como autóctono -el primero desde 2024- debido a que la persona afectada no registra viajes nacionales ni internacionales en los últimos dos meses, período clave para la investigación epidemiológica.

“Tras la atención clínica y la confirmación por laboratorio, se determinó que se trata de un contagio local”, precisó.

Paciente estable y medidas de contención

Tuki Jiménez detalló que el paciente permanece en reposo en su domicilio, bajo malla mosquitera como medida de aislamiento vectorial, y en condiciones de salud estables, con seguimiento clínico permanente por parte del equipo de salud.

En paralelo, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso activó un operativo sanitario intensivo en el entorno del caso confirmado.

“Nuestros equipos están realizando búsqueda activa de personas febriles en un radio inicial de 100 metros, que se ampliará a 200 metros en las próximas horas”, indicó la jefa de OPIPA, con el objetivo de detectar tempranamente posibles contagios.

Isla de Pascua Tendencias / La Tercera

Respecto de las acciones en terreno, la autoridad informó que el equipo de Control Vectorial ejecuta inspecciones domiciliarias, eliminación de recipientes con agua acumulada y destrucción de criaderos del mosquito transmisor.

Además, anunció que la desinsectación en sectores priorizados comenzará a primera hora del lunes 2 de marzo, focalizada en el perifoco epidemiológico del caso confirmado, donde podría existir presencia del vector.

Llamado a la vigilancia y prevención

La Seremi reforzó el llamado a la comunidad a mantenerse alerta y acudir de inmediato al Hospital Hanga Roa ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, tales como fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y erupciones o manchas rosadas en la piel.

Asimismo, Tuki Jiménez instó a reforzar las medidas preventivas en los hogares, entre ellas eliminar cualquier recipiente con agua estancada, mantener patios y entornos limpios y colaborar con las labores de inspección sanitaria cuando sean requeridas por los funcionarios de salud.

Finalmente, la autoridad llamó a la tranquilidad, subrayando que las acciones de control y vigilancia ya están en marcha y que la coordinación entre los equipos locales busca reducir al máximo el riesgo de propagación del dengue en Isla de Pascua.

Reforzamiento de alerta sanitaria

A este escenario se sumó la información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que confirmó un reforzamiento del estado de alerta sanitaria a nivel regional en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, entre los años 2023 y 2025 se ha constatado la presencia del vector del dengue en la provincia de Los Andes, situación que derivó en la declaración de alerta sanitaria mediante el Decreto N°28/2023 y sus posteriores modificaciones.

En este tenor, el organismo informó que, a través de una minuta técnica de emergencia emitida este lunes, se ratificó oficialmente un caso de contagio autóctono en la provincia de Isla de Pascua.

Estos antecedentes, sumados al aumento del riesgo sanitario, motivaron que la Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, ampliara la cobertura de la alerta amarilla por alteración sanitaria a toda la región, la que se mantiene vigente desde el 16 de abril de 2024 y continuará activa mientras las condiciones del evento así lo ameriten.