Congreso Futuro debuta en Madrid con su primera edición iberoamericana

Este jueves se celebró el inicio de la primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano, encuentro que marca un nuevo hito en la expansión internacional del modelo de diálogo chileno entre ciencia y sociedad.

La Casa de América de Madrid acoge el evento de dos días, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), que busca consolidar al territorio iberoamericano como un polo de pensamiento y cooperación frente a los desafíos globales.

Para lo que adoptó el modelo creado en Chile en 2011, que integra el diálogo entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

En su primera jornada se abordaron temas como la inteligencia artificial, la emergencia climática, la crisis de las democracias y el futuro de la educación.

Esta contó con la participación de León de la Torre, director de Casa de América; Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), y Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

Además de los chilenos Guido Girardi, fundador de Congreso Futuro; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y David Sandoval, en representación de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile.

Este viernes se desarrollará la segunda jornada y final del evento que contará con la participación del rey Felipe VI de España.

Las palabras que marcaron su inauguración

Durante su inauguración, Girardi recordó cómo se gestó esta iniciativa con la convicción de crear un espacio de encuentro entre la política, la ciencia y el pensamiento iberoamericano.

“Congreso Futuro nace para ofrecer un espacio no polarizado en un mundo que tiende a la polarización. En tiempos marcados por el individualismo, se levanta como un bien público, impulsado por el altruismo y la cooperación”, afirmó.

El fundador del evento, y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, además resaltó la participación a los largo de los años de más de 1.200 científicos, filósofos y pensadores de todo el mundo para compartir su conocimiento de manera gratuita. A los que movía un propósito común: “pensar el futuro”.

“Ha sido una experiencia extraordinaria, que ha permitido recuperar el valor de la comunidad, la colaboración y el sentido de propósito compartido, y que hoy con esta primera versión de Congreso Futuro Iberoamericano se expande al mundo”, afirmó Girardi.

Por su parte, Allamand destacó la importancia de retomar el control sobre el destino colectivo: “Una sociedad que asume que no puede influir en su futuro es una sociedad inoperante. Congreso Futuro aspira a ser una reflexión constructiva, una plataforma multidisciplinaria para el encuentro de todos los perfiles que componen la voz de Iberoamérica y que esta se escuche en el mundo”.

Los protagonistas de la primera jornada

Durante la primera jornada del Congreso Futuro Iberoamericano, los paneles abordaron los cambios sociales y tecnológicos que desafían a las democracias, el rol de la educación frente a la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas de sostenibilidad y energía.

Entre las intervenciones se destacó la de la diplomática argentina y presidenta de GWL Voices, Susana Malcorra, quien analizó el papel de América Latina frente a los cambios del orden mundial, advirtiendo que la región vive un momento delicado en medio de la reconfiguración global de poderes.

“Estamos viviendo un período entre órdenes, y en ese contexto, América Latina, con todos sus activos humanos, naturales y culturales, representa una oportunidad para construir un futuro distinto, más equilibrado y con voz propia en el mundo”, aseguró Malcorra.

También estuvo presente la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien resaltó el papel que puede jugar la región en un contexto global interdependiente.

En su intervención aseguró que “Iberoamérica puede y debe desempeñar un papel estratégico. Nuestra historia compartida con Europa, y especialmente los vínculos con España y Portugal, y su rol dentro de la Unión Europea, nos ofrece una plataforma privilegiada para revitalizar alianzas, elevar nuestras ambiciones y traducirlas en resultados concretos para las personas y para el planeta”.

En la jornada inicial también participaron el ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; Daniel Hadad, fundador de Infobae; el neurocientífico argentino Mariano Sigman, le experta en desinformación Clara Jiménez, arquitecto y crítico cultural Pedro Torrijos, Ana María Martínez, cofundadora de la start-up Kaudal, y Bruno Patino, Presidente de la cadena cultural franco alemana ARTE.