Conoce los cortes y desvíos de tránsito por el show pirotécnico de año nuevo en la Torre Entel

A horas de que finalice el año, la Municipalidad de Santiago informó los desvíos y cortes que se realizarán en las calles cercanas a la Torre Entel a propósito del lanzamiento de los esperados y tradicionales fuegos artificales.

Estas medidas serán aplicadas de manera paulatina a partir del medio día de este miércoles 31 de diciembre.

Así será el itinerario:

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al poniente entre Mac Iver y Dieciocho estará cortada desde las 12:00 horas.

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al oriente entre Dieciocho y San Francisco estará cortada desde las 15:00 horas.

Corte total de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (ambas calzadas) entre Avenida Vicuña Mackenna y Exposición desde las 15:00 horas.

Asimismo, las calzadas que cruzan la Alameda serán cerradas paulatinamente a partir de las 17:00 horas:

Almirante Latorre / Avenida Brasil

Cienfuegos / Vergara

Avenida Manuel Rodríguez

San Ignacio / San Martín

Amunátegui / Lord Cochrane

San Antonio / San Francisco

Santa Rosa / Mac Iver

¿Cómo funcionará Metro?

Para falicitar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago dispondrá de una extensión horaria:

Servicio extendido hasta: 01:30 horas del 1 de enero de 2026.

Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.

Ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile.

La Moneda: cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.

Salida: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.