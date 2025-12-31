SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conoce los cortes y desvíos de tránsito por el show pirotécnico de año nuevo en la Torre Entel

    Con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes al clásico show de fin de año, que partirá apoximadamente a las 20.00 horas, la Municipalidad de Santiago detalló las medidas de tránsito que se tomarán. Asimismo, desde Metro informaron que dispodrán de una extensión horaria hasta las 01.30 del 1 de enero.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    A horas de que finalice el año, la Municipalidad de Santiago informó los desvíos y cortes que se realizarán en las calles cercanas a la Torre Entel a propósito del lanzamiento de los esperados y tradicionales fuegos artificales.

    Estas medidas serán aplicadas de manera paulatina a partir del medio día de este miércoles 31 de diciembre.

    Así será el itinerario:

    • Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al poniente entre Mac Iver y Dieciocho estará cortada desde las 12:00 horas.
    • Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al oriente entre Dieciocho y San Francisco estará cortada desde las 15:00 horas.
    • Corte total de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (ambas calzadas) entre Avenida Vicuña Mackenna y Exposición desde las 15:00 horas.

    Asimismo, las calzadas que cruzan la Alameda serán cerradas paulatinamente a partir de las 17:00 horas:

    • Almirante Latorre / Avenida Brasil
    • Cienfuegos / Vergara
    • Avenida Manuel Rodríguez
    • San Ignacio / San Martín
    • Amunátegui / Lord Cochrane
    • San Antonio / San Francisco
    • Santa Rosa / Mac Iver

    ¿Cómo funcionará Metro?

    Para falicitar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago dispondrá de una extensión horaria:

    • Servicio extendido hasta: 01:30 horas del 1 de enero de 2026.
    • Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.
    • Ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile.
    • La Moneda: cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.
    • Salida: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.
    Metro de Santiago
    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros
    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso "dueño" del tablero global donde descansa la inteligencia artificial
    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista
    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa
    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Xi Jinping afirma que "reunificación" con Taiwán es "imparable"
    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
