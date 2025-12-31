Conoce los cortes y desvíos de tránsito por el show pirotécnico de año nuevo en la Torre Entel
Con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes al clásico show de fin de año, que partirá apoximadamente a las 20.00 horas, la Municipalidad de Santiago detalló las medidas de tránsito que se tomarán. Asimismo, desde Metro informaron que dispodrán de una extensión horaria hasta las 01.30 del 1 de enero.
A horas de que finalice el año, la Municipalidad de Santiago informó los desvíos y cortes que se realizarán en las calles cercanas a la Torre Entel a propósito del lanzamiento de los esperados y tradicionales fuegos artificales.
Estas medidas serán aplicadas de manera paulatina a partir del medio día de este miércoles 31 de diciembre.
Así será el itinerario:
- Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al poniente entre Mac Iver y Dieciocho estará cortada desde las 12:00 horas.
- Avenida Libertador Bernardo O’Higgins al oriente entre Dieciocho y San Francisco estará cortada desde las 15:00 horas.
- Corte total de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (ambas calzadas) entre Avenida Vicuña Mackenna y Exposición desde las 15:00 horas.
Asimismo, las calzadas que cruzan la Alameda serán cerradas paulatinamente a partir de las 17:00 horas:
- Almirante Latorre / Avenida Brasil
- Cienfuegos / Vergara
- Avenida Manuel Rodríguez
- San Ignacio / San Martín
- Amunátegui / Lord Cochrane
- San Antonio / San Francisco
- Santa Rosa / Mac Iver
¿Cómo funcionará Metro?
Para falicitar el desplazamiento de los asistentes, Metro de Santiago dispondrá de una extensión horaria:
- Servicio extendido hasta: 01:30 horas del 1 de enero de 2026.
- Línea habilitada: Línea 1, entre Los Dominicos y San Pablo.
- Ingreso: Los Héroes y Universidad de Chile.
- La Moneda: cerrada desde las 15:00 horas del 31 de diciembre.
- Salida: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos.
