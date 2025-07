Conservador Miranda suspende vacaciones ante ausencia de sus pares y para no dejar solas las oficinas de Bienes Raíces

Una “vacancia” que no se producía desde hace años tendría lugar la próxima semana en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Las vacaciones de dos de sus titulares, Luis Maldonado y Carlos Miranda, más la extendida licencia médica de Kamel Saquel -que ya supera los 135 días-, habían obligado a que la Corte de Apelaciones de Santiago designara a un suplente, pues ante la inexistencia de un conservador que tomara el mando de los tres registros debían tomar acciones.

Así, como publicó este medio, el pasado 16 de junio el tribunal de alzada capitalino había resuelto que que entre los días 10 y 18 de julio el notario público de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, Carlos Humberto Quezada Moreno, ejercería como conservador de Bienes Raíces reemplazante.

Sin embargo, en atención a nuevas presentaciones hechas ante la entidad, particularmente la efectuada por Carlos Miranda -que tiene a su cargo el registro de Hipotecas y Gravámenes-, se dejó sin efecto la suplencia.

De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, ante la ausencia de sus pares, Miranda comunicó la suspensión de sus vacaciones , por lo que será él quien quedará como titular en los tres registros durante el periodo antes mencionado.

“Dejase sin efecto por razones de buen servicio, el permiso de conformidad con el artículo 478 del Código Orgánico de Tribunales del Conservador del Registro de Hipotecas y Gravámenes de Santiago don Carlos Alberto Miranda Jiménez; por los días 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,17 y 18 de julio de 2025″, se lee en la resolución de este martes 1 de junio, firmada por el presidente Fernando Carreño.

Carlos Miranda suspende vacaciones.

“Por el compromiso”

Consultado sobre las razones de su determinación, Carlos Miranda indicó: “Por razones de buen servicio, he tomado la decisión de suspender el feriado legal al que me había acogido con meses de anticipación, conforme a la normativa que rige al sistema de Notarios y Conservadores en Chile”.

“He tomado esta decisión, ya que por razones de salud de mis colegas Luis Maldonado y Kamel Saquel los cuales se encuentran con licencia médica; y adicionalmente he sido informado recientemente que el Conservador del Registro de Propiedad, optó por tomar vacaciones durante las próximas semanas”, agregó el abogado.

En el mismo sentido, enfatizó en que el compromiso que tiene el servicio con la ciudadanía también fue un factor determinante.