Un Conservador de Bienes Raíces sin conservadores: vacaciones y una licencia de 120 días obligan a designar suplente

Durante los últimos dos años en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago se han vivido tiempos agitados. Y es que además de las implicancias asociadas al avance de la reforma que busca introducir cambios diametrales en el sistema, se han sumado pugnas internas que han tensionado las relaciones.

Sumarios, amenazas y cuestionamientos cruzados entre los representantes de los tres Registros que componen el organismo han sido parte de la tónica.

Por estos días, eso sí, la atención está puesta en otra situación. De acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera, durante algunos días de julio la entidad quedará sin sus titulares , lo que desencadenó la designación un nuevo “encargado” por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Luis Maldonado, que está a cargo del Registro de Propiedades, Comercio y Agua, informó que estará ausente por 15 días, entre el 10 y el 25 de julio, por vacaciones. Y lo mismo su par de Hipotecas y Gravámenes, Carlos Miranda, quien hará uso del mismo permiso por 14 días hábiles, entre el 1 y el 18 de julio.

Kamel Saquel, quien desde 1998 está a cargo del Registro de Interdicciones y Prohibiciones, por su parte, informó que continuará con licencia médica. Según su presentación del pasado 17 de junio, como pudo conocer este medio, le dieron 30 días de licencia a contar del lunes 16.

Por lo mismo, el tribunal del alzada capitalino debió intervenir y, en uso de sus atribuciones, nombró al notario que deberá hacerse cargo del Conservador. Aplica, como se indica en la resolución firmada por el presidente de la Corte, Fernando Carreño, del martes pasado, la regla legal de subrogación contemplada en el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales.

Y además, la resolución del Pleno de la misma instancia, del 13 de febrero, que impartió criterios de subrogancia, y que establece: “En el evento que no hubiera Conservadores en funciones, sea por ausencia, implicancia o cualquier otro impedimento accidental, debe operar la regla de subrogación establecida en el artículo 10 inciso segundo del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, conforme a la cual el respectivo reemplazo corresponde al notario más antiguo de mismo territorio jurisdiccional ”.

De esta forma, se resolvió que, entre los días 10 y 18 de julio, el notario público de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, Carlos Humberto Quezada Moreno, ejercerá como Conservador de Bienes Raíces reemplazante.

Alertas por Saquel

Si bien en las próximas semanas se dará una situación que en el Conservador no se vivía desde antes que Miranda fuera nombrado, en el organismo no se descarta que esto vuelva a ocurrir, dado que no es la primera vez que Saquel tiene una extendida licencia durante este año.

De hecho, de acuerdo con antecedentes revisados por La Tercera, la presentación que efectuó la semana pasada es la quinta del mismo tipo. Acumula, sólo durante 2025, más de 120 días consecutivos con dicho permiso.

El inicio de la primera licencia fue el 17 de febrero y se extendió hasta el 18 de marzo. La segunda corrió entre ese mismo 18 y el 16 de abril. Luego, la tercera licencia aplicó entre el 17 de abril y el 16 de mayo, la cuarta entre el 17 de mayo y el 15 de junio, y ahora, la quinta, comprende el periodo entre el 17 de junio y el 16 de julio.

Por lo mismo, no pocos adelantan que el profesional podría incurrir en un causal que implicaría ser cesado en el cargo, por lo que miran con preocupación el caso.

Consultados en el Poder Judicial por las licencias médicas de los otros dos conservadores, se indicó que ni Maldonado ni Miranda registran licencias médicas en 2025. En 2024 Maldonado presentó dos, por dos y cuatro días; Miranda una por 15 días; y Saquel no registra.