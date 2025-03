Consuelo Contreras, directora del INDH: “Colonia Dignidad era un reducto donde el Estado no entró y hay que hacerse cargo de lo que ocurrió en ese lugar”

La expropiación de terrenos de ex Colonia Dignidad es un tema que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue de cerca. Como comenta su directora, Consuelo Contreras, debido que el Estado chileno tiene una deuda por lo ocurrido ahí y con las víctimas.

Por lo mismo, comenzaron un trabajo de observación en el lugar y, esperan, emitir un informe final en mayo. Según dice, será el primer informe elaborado por un organismo del Estado respecto de Colonia Dignidad, y ya tienen las primeras conclusiones.

A raíz de ello, no se explica, como comenta en esta entrevista, cómo se cedió soberanía por tantos años.

¿Cuáles son los primeros hallazgos que tienen respecto de la observación realizada?

Hemos detectado que desde el año 61, cuando llegan los colonos a la región del Maule, hay cerca de 20 tipos de delitos distintos que se cometieron ahí. Delitos cometidos por colonos, pero que nunca tuvieron un control por parte del Estado. Chile cedió soberanía a este grupo de alemanes, abandonando todo lo que tenía que ver con la instalación de un Estado de Derecho. Entregó inicialmente 16.000 hectáreas, actualmente quedan en poder de los colonos 4.800, quienes organizaron su forma de vida sin intervención del Estado.

Niños no podían estar con sus padres, estaban separados hombres de mujeres y por edad. Después de que Paul Schäfer arranca, recién el Registro Civil empieza a inscribir a las personas que estaban ahí. Contaban con cementerio propio desde los años 60, sin ninguna regulación. Era un reducto donde el Estado chileno no entró.

No había control.

No, y ahora el Estado se tiene que hacer cargo de lo que ocurrió en ese lugar, porque están los niños que fueron víctimas de abuso sexual y que no han tenido ningún tipo de reparación. Los niños, niñas y los hombres y mujeres que han vivido bajo una situación de trabajo forzoso, no recibían sueldo, estaban en condiciones casi de esclavitud. La violencia contra las mujeres, sobre todo las adolescentes, no podían salir de sus dormitorios y ahí les pegaban, ahí tenían que estudiar, que comer, estaban prisioneras.

Bueno, y además hay otra serie de delitos cometidos en contra de las personas, las víctimas de la dictadura militar. Se calcula que el 10% de los detenidos desaparecidos desaparecen de Colonia Dignidad. Es gente de todas las regiones del país, porque sólo 21 son de la región del Maule. Hoy se ha retomado la búsqueda, hay indagaciones de la ministra Paola Plaza, y se están haciendo excavaciones.

¿Cómo observan el trabajo que están haciendo las autoridades respecto de expropiar parte de los terrenos e instalar un sitio de memoria en referencia a las víctimas de la dictadura?

La declaratoria de monumento que hay hasta ahora es una declaratoria que efectivamente está en la línea del reconocimiento de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Sin embargo, el que el Estado haya tomado la decisión de expropiar más de 100 hectáreas va a permitir, efectivamente, contextualizar ese lugar como un sitio de memoria respecto de la totalidad de violaciones de derechos humanos ocurridas en ese lugar.

Hay habitantes que no están de acuerdo con que se expropien esos espacios porque dicen son su fuente de ingreso, y que además no se les reconoce como víctima ¿Qué opinión le merece aquello?

No, yo creo que hay un reconocimiento a las víctimas de Colonia Dignidad. Sin lugar a dudas hay un grupo que fue encubridor de Paul Schäfer, eso es así. No puede ser que con la cantidad de abusos sexuales que se cometieron en el lugar, ningún adulto haya reaccionado en 30 años. Esto se empieza a conocer en los ‘90 y ellos llegaron en el 60. Entonces, efectivamente hay un grupo de colaboradores y protectores de Paul Schäfer y hay otro grupo que fue víctima de la violación a sus derechos.

Esas personas tienen derecho a reparación y yo entiendo que el Estado alemán ha estado entregándoles algunas medidas de reparación, que sin lugar a dudas son insuficientes. Pero deben tener una forma de reintegrarse a la sociedad y ahí el Estado chileno tiene un rol que cumplir. Esa gente tiene que salir al mundo y poder dejar atrás esa vida que tuvieron en ese lugar. Hay que aprovechar este proceso de expropiación para que ellos puedan reconstruir sus vidas.

Un grupo se quiere quedar a toda costa ¿Cómo se debe atender eso?

Hay un grupo que se quiere quedar, pero hay otros que quieren vender sus acciones, vender su participación en las empresas, irse de ahí y con esa plata armar una vida distinta fuera del lugar. Yo creo que hay que darle la oportunidad a que cada uno haga efectivamente lo que quiera hacer, que nadie siga amarrado en ese lugar obligatoriamente, porque eso también sería una vulneración al derecho a propiedad.

¿A qué atribuye que no se haya avanzado antes en determinaciones del Estado en razón de Colonia Dignidad?

Honestamente, yo no me lo puedo explicar claramente. No entiendo cuál es el fondo de que Chile haya cedido la soberanía para tener este enclave, porque de verdad es un enclave donde las leyes chilenas no regían. No logro entender por qué se permitió esto. Me imagino que más adelante los historiadores irán a encontrar las pistas de qué había ahí. Pero es preocupante, y por eso también relevante que se avance en un sitio de memoria.

¿Tiene mayores detalles respecto de lo que se establecerá? Autoridades alemanas estuvieron de visita y se abordó el punto.

Yo estoy convencida del tema de la soberanía y este es un tema que hay que hablarlo con las autoridades chilenas. Es el Estado chileno el que se tiene que hacer cargo de esto. Nosotros como órgano autónomo solamente estamos enfocados en la elaboración del informe de la misión de observación que esperamos que sea útil para todo este proceso de construcción de memoria en ese espacio, por lo que tampoco hemos tenido detalles.