Contraloría detecta falencias en cuentas de Seremi de Cultura de Coquimbo: gastos sin rendir y dinero faltante

La Contraloría Regional de Coquimbo detectó falencias en el control financiero de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de esa región.

Entre las irregularidades advertidas existen gastos sin rendir ni justificar, dinero faltante en cuentas corrientes, reintegros no contabilizados. El órgano realizó una auditoría y examen de cuentas, a las transferencias otorgadas a las entidades privadas, entre enero de 2024 y marzo de 2025.

En su revisión, la Contraloría constató que, al 31 de marzo de 2025, la Seremi mantenía un saldo de $106.848.865 en la cuenta “Recaudación de terceros pendientes de aplicación”, y que dichos recursos no se habían transferido a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. También se advirtió que el saldo de la cuenta corriente a la misma fecha registraba $13.065.080, generándose una diferencia de $93.783.785.

Adicionalmente, se detectaron reintegros no contabilizados, por $99.866.648, por lo que los recursos que deberían estar disponibles en la cuenta corriente aumentan a $193.650.433, vulnerando el principio de legalidad del gasto.

Ante esto, el organismo fiscalizador instruyó a la Seremi iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.

Además, la CGR remitió copia de este informe a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado , dado que los recursos transferidos a las entidades privadas si bien fueron reintegrados a la cuenta corriente de la Seremi, no han sido transferidos a la Subsecretaría y además, no se encuentran disponibles en la cuenta corriente que administra dicho servicio.

Otros hallazgos

Por otro lado, se advirtió que existen otros proyectos con inversión por parte de la Seremi falta documentación que acredite los pagos efectivos realizados.

La Seremi deberá verificar que los gastos rendidos cuenten con documentación suficiente y que se vinculen a las iniciativas. En caso contrario, deberá regularizar y solicitar a los beneficiarios la restitución de las sumas involucradas, e informar de ello a la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles. En caso contrario, se formulará el reparo correspondiente, por $142.074.047.

Vínculos de parentesco

La auditoría también constató que un beneficiario contrató los servicios de la empresa de su propiedad, denominada Wood Sound Records SpA. De hecho, durante el periodo en revisión, se advirtió que la Seremi efectuó transferencias a dicho beneficiario por $42.889.767. Del análisis de parentesco entre los funcionarios de la Seremi de las Culturas de Coquimbo y los beneficiarios de las convocatorias de 2024 y del primer trimestre de 2025, se observó que siete receptores seleccionados de los concursos públicos formaban parte de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo u otra región o habían prestado servicios a honorarios.

Por otro lado, había proyectos con rendiciones de cuentas no entregadas por los beneficiarios y cuyo plazo de término estaba vencido por $277.822.321. Además, existían rendiciones de cuentas aprobadas y no contabilizadas, por $2.418.216.138, correspondientes a rendiciones de cuentas de antigua data entregadas por los beneficiarios que se encontraban aprobadas y no contabilizadas.

En lo referido al saldo de la cuenta “Deudores por transferencias reintegrables” que, al 31 de marzo de 2025 totalizaba $8.618.230.920 que correspondían a saldos por rendir de convenios de transferencias efectuados a entidades del sector privado, se evidenció la existencia de $3.343.749.016 correspondientes a rendiciones de cuentas no aprobadas, que se desglosan en $238.472.906 en rendiciones en proceso de revisión; $408.363.379 en rendiciones rechazadas, y $2.696.912.731 en rendiciones entregadas por los beneficiarios y no revisadas por la Seremi.