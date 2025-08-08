SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Contraloría detecta irregularidades en actuar de asesor jurídico de Municipalidad de Cholchol

La investigación se centró entre los años 2014 y 2024, donde el profesional firmó múltiples contratos con el municipio para representarlo en juicios civiles, laborales y penales.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

La Contraloría Regional de La Araucanía dio cuenta de distintas irregularidades que habría ocurrido de parte del asesor jurídico de la Municipalidad de Cholchol, quien firmó múltiples contratos con el municipio para representarlo en juicios civiles, laborales y penales.

El profesional además de percibir remuneraciones superiores a las del mismo alcalde, tramitó causas personales durante su jornada de trabajo en el municipio y no gestionó como correspondía los casos que involucraban a la entidad comunal.

La investigación se centró entre los años 2014 y 2024, donde Contraloría constató que existieron casos en que el profesional no realizó gestión alguna o sus gestiones fueron mínimas, pero igualmente recibió los pagos.

De esta forma, el asesor recibió $28 millones por la tramitación de diversas causas judiciales entre 2023 y 2024, sin efectuar gestiones o realizando solo algunas acciones menores. En ese período, el profesional percibió un monto total que supera en un 148% las remuneraciones de un profesional grado 7°, el más alto de ese estamento en la planta profesional de la Municipalidad de Cholchol.

Esta diferencia ascendió a un total de $145.507.465. Respecto de los desembolsos pagados al abogado, estos superaron incluso en un 34% la remuneración percibida por el alcalde, equivalente a $62.900.955.

“La Contraloría Regional verificó, además, el pago de dos premios al abogado por $13.000.000, por tareas que podrían haber sido ejecutadas por funcionarios municipales. El monto pagado fue superior al que le habría correspondido a cualquier funcionario que hubiese realizado esas mismas funciones”, indicaron desde el órgano fiscalizador.

Junto con ello, se advirtió que el asesor tramitó de manera electrónica 14 escritos en causas particulares sin una autorización, es decir, habría utilizado parte de su jornada laboral en beneficio propio o con fines ajenos a la institución.

Tras las irregularidades detectadas, la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario amplio en la Municipalidad y formulará un reparo, esto es, presentará la demanda que da origen al juicio de cuentas, por $13.000.000 en contra los funcionarios que estime responsables de estos hechos. Esto, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

“Rica en cultura, pero la más pobre del país”

Según cifras de la encuesta Casen 2022, la comuna de Cholchol tiene 19,7% de personas en situación de pobreza por ingresos y 36,5% de personas en situación de pobreza multidimensional.

Según en palabras del alcalde Álvaro Labraña son “una comuna rica en cultura y tradición, pero la falta de oportunidades nos limita enormemente”.

El territorio actualmente cuenta con más de 12 mil habitantes y, según señaló el jefe comunal en una visita a La Moned cuando asumió el cargo, requiere con urgencia apoyo prioritario y un trato especial del Estado asegurando que los indicadores de pobreza de la comuna de Cholchol superan ampliamente el promedio nacional, afectando no solo los ingresos de las familias, sino también el acceso a servicios básicos, tales como, salud, educación, vivienda y empleo.

Más sobre:Contraloría General de la RepúblicaCholchol

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos

Quién será la abogada que rematará los bienes de Corona

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Polémica por motivo de viaje con la TNE: Gobierno reitera que transportes no pueden fiscalizar el uso del pase escolar

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados
Chile

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan incluso si ya fueron desvinculados

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos
Negocios

DGA sanciona a Anglo American por extracción no autorizada de aguas y la compañía niega los cargos

Quién será la abogada que rematará los bienes de Corona

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”
El Deportivo

Almirón, otra vez contra los árbitros: “Hay reclamos en todo el mundo; no veo que a un técnico lo expulsen por un gesto”

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30
Mundo

Escuelas, cruceros y hasta moteles: Cómo la ciudad brasileña de Bélem enfrenta la falta de camas para la COP30

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?