Contraloría oficia a Carabineros y Registro Civil por caso de policía infiltrado en Lo Hermida

La Contraloría General de la República informó que ofició a Carabineros y al Registro Civil tras conocerse el caso de un funcionario de la policía uniformada infiltrado en la población Lo Hermida, en Peñalolén, a quien el organismo brindó identidades falsas.

Esto, con el fin de aclarar la legalidad y los resguardos del mecanismo de “segunda identidad” que utilizó el efectivo en este procedimiento registrado este año.

El hecho fue denunciado por Ciper, medio que reveló que un cabo segundo de Carabineros, quien contaba con una cédula de identidad y un RUT falsos, se infiltró en una organización vecinal de la citada población, donde incitó a sus integrantes a realizar ataques contra la policía uniformada.

En el reportaje de Ciper, se dan a conocer audios donde el carabinero, bajo su identidad falsa de Giovany Arévalo Álvarez, incita a una tercera persona a “ir así un día específico, para que los huevones no estén preparados, que no nos estén esperando, y empezar a atacarlos, hermano”, haciendo referencia a las dependencias de la policía uniformada.

Tras esto, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación (Anercich) condenó el hecho y llamó a las autoridades a suspender “la obtención de identidades falsas entregadas por el SRCel para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares”.

Reacciones del gobierno

Durante la jornada, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó que “los agentes infiltrados son parte de la Ley de Inteligencia, no solamente en nuestro país, sino que en cualquier otro país que tenga una ley de inteligencia”. “Sobre esa ley de inteligencia no me puedo pronunciar sobre los aspectos operativos como tales, sino que eso le corresponde a Carabineros”, agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que el actuar del carabinero infiltrado no reviste carácter de delito.

“El no está infiltrado en un jardín infantil, él está infiltrado en una organización criminal y tiene que actuar en ese contexto y, por lo tanto, yo no lo criticaría. Todo lo contrario tenemos que fortalecer esas acciones que son fiscalizadas y que tienen un estricto control para lograr que esas personas tengan éxito”, sostuvo el secretario de Estado.