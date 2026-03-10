Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

La Contraloría Regional de La Araucanía detectó pagos en exceso que alcanzan hasta $24 millones en favor de funcionarios de la Municipalidad de Pucón, tras una auditoría que reveló irregularidades en remuneraciones y otros beneficios asociados a sus cargos.

De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, las irregularidades corresponden a pagos de sobresueldos y otras asignaciones que no contaban con respaldo suficiente o que excedían los montos permitidos por la normativa vigente.

La revisión identificó a tres funcionarios municipales que habrían recibido remuneraciones superiores a las que correspondían, lo que derivó en que el ente fiscalizador instruya que los recursos pagados en exceso sean restituidos al patrimonio municipal.

El caso de mayor envergadura corresponde a un asesor que recibió un total de $53.170.813 , en un periodo de 9 meses, una diferencia de $24 millones en comparación a la remuneración del grado más alto de un municipio.

Además, la investigación iniciada por la Contraloría regional informó que el municipio pagó honorarios a dos asesores con un alto incremento en los meses de marzo y mayo de 2025 sin ningún tipo de justificación.

Por otro lado, se detectó la contratación de 104 personas a fines de 2024 bajo el código del Trabajo, de los cuales 16 se extendieron en un plazo mayor al establecido y sin fundamentos. Mientras que, 26 de estos casos, correspondieron a funciones propias del municipio, lo que resulta improcedente para ese régimen contractual.

A raíz de esta situación, se instruyó al municipio acreditar los reingresos económicos provenientes del aumento irregular del sueldo de los trabajadores, en un plazo de 60 días. Estos deberán ser ingresados al sumario iniciado en 2025, reportando sus avances, en un plazo de 15 días hábiles.