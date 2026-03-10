SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    El ente fiscalizador notificó tres casos de funcionarios que recibieron sobre sueldos, uno de ellos recibió $24 millones más que un funcionario de alto cargo del municipio.

    Por 
    Felipe Alcafus

    La Contraloría Regional de La Araucanía detectó pagos en exceso que alcanzan hasta $24 millones en favor de funcionarios de la Municipalidad de Pucón, tras una auditoría que reveló irregularidades en remuneraciones y otros beneficios asociados a sus cargos.

    De acuerdo con el informe del organismo fiscalizador, las irregularidades corresponden a pagos de sobresueldos y otras asignaciones que no contaban con respaldo suficiente o que excedían los montos permitidos por la normativa vigente.

    La revisión identificó a tres funcionarios municipales que habrían recibido remuneraciones superiores a las que correspondían, lo que derivó en que el ente fiscalizador instruya que los recursos pagados en exceso sean restituidos al patrimonio municipal.

    El caso de mayor envergadura corresponde a un asesor que recibió un total de $53.170.813, en un periodo de 9 meses, una diferencia de $24 millones en comparación a la remuneración del grado más alto de un municipio.

    Además, la investigación iniciada por la Contraloría regional informó que el municipio pagó honorarios a dos asesores con un alto incremento en los meses de marzo y mayo de 2025 sin ningún tipo de justificación.

    Por otro lado, se detectó la contratación de 104 personas a fines de 2024 bajo el código del Trabajo, de los cuales 16 se extendieron en un plazo mayor al establecido y sin fundamentos. Mientras que, 26 de estos casos, correspondieron a funciones propias del municipio, lo que resulta improcedente para ese régimen contractual.

    A raíz de esta situación, se instruyó al municipio acreditar los reingresos económicos provenientes del aumento irregular del sueldo de los trabajadores, en un plazo de 60 días. Estos deberán ser ingresados al sumario iniciado en 2025, reportando sus avances, en un plazo de 15 días hábiles.

    Más sobre:NacionalContraloríaMunicipalidad de PucónRegión de la AraucaníaSumarioSueldos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Bon Jovi a la gran pantalla: se prepara biopic del cantante

    Lo más leído

    1.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    2.
    Tragedia en Algarrobo: fundador de El Honesto Mike, su pareja y su padre murieron intentando salvar a joven abogada

    Tragedia en Algarrobo: fundador de El Honesto Mike, su pareja y su padre murieron intentando salvar a joven abogada

    3.
    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    Comandante Ramiro se querella contra Luis Hermosilla y Mario Carroza por presunta coordinación para perjudicarlo

    4.
    Detienen a conductor de camión que dejó cuerpo de mujer frente a domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    Detienen a conductor de camión que dejó cuerpo de mujer frente a domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    5.
    Encuesta Cadem: Presidente Boric recibe nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem: Presidente Boric recibe nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas
    Chile

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados
    Negocios

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U
    El Deportivo

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo