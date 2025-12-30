Contraloría destituye al alcalde de Vichuquén tras sumario por uso indebido de vehículo fiscal

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió aplicar la medida de destitución al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, tras investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal.

Los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2025, cuando el jefe comunal intentó evadir el control de Carabineros, y terminó siendo detenido en el sector de la Cuesta Colorada , en Hualañé, Región del Maule.

Tras ello, se le realizó la prueba de alcotest, dando como resultado 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre . Posteriormente, luego de conocerse los hechos, la Contraloría inició un sumario relacionado con una “posible infracción al Decreto Ley N° 799, que regula el uso de vehículos fiscales”.

Fue este 22 de diciembre que el organismo resolvió aplicar la medida de destitución al alcalde de Vichuquén. Asimismo, apuntaron que Rivera puede interponer un recurso de reposición contra dicha medida, para lo cual tiene un plazo de cinco días hábiles para hacerlo y buscar revertir la medida.