Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

La Contraloría General de la República (CGR) reveló el informe sobre el Fondo Común Municipal 2024, que da cuenta que los municipios de Puente Alto, Maipú y La Florida fueron los que más recursos recibieron.

El fondo es un mecanismo de redistribución solidaria dispuesto para colaborar en el financiamiento de comunas con menos recursos. En el reporte, elaborado por la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la CGR, evidenció que el aporte de los municipios al Fondo Común Municipal (FCM) durante el año pasado llegó a $2.424.089 millones, lo que equivale a un aumento de 8% en comparación con el año anterior.

Es en ese informe que se apuntó que los municipios que más ingresos recibieron fueron Puente Alto ($88 mil millones), Maipú ($69 mil millones) y La Florida ($39 mil millones). Valparaíso ($38 mil millones), Temuco ($34 mil millones) y La Pintana ($32 mil millones) también destacan en este ámbito.

Adicionalmente, el reporte de la CGR indica que el 40% de los 20 municipios que más aportes recibieron pertenecen a la Región Metropolitana.

Por otra parte, la comuna que más contribuyó al mecanismo fue Las Condes con $334.626 millones. Más atrás le sigue Providencia ($128 mil millones), Santiago ($124 mil millones) y Vitacura ($116 mil millones).

Respecto a las comunas que más dependen del FCM, la CGR identificó a: Isla de Pascua, con el 99,2% de ingresos del FCM sobre el total de ingresos propios, Tortel (95,9%), Camiña (94,5%) y Timaukel (94%). Así, en 2024, 265 municipios -de 345- tuvieron una dependencia del FCM superior al 44,4% respecto de sus propios ingresos.

En cuanto a la asignación per cápita del Fondo Común Municipal alcanzó los $101.097 en los municipios con más de 50.000 habitantes. Al considerar la totalidad de las municipalidades, este valor se elevó a $144.595 por habitante. Las municipalidades de las regiones del extremo sur y centro de Chile son las que más aportes per cápita recibieron, siendo $271.194 para la zona austral, $185.931 para la zona sur y $189.186 en la zona central.